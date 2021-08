Más de 350 personas han pasado en julio por el Punto de Inclusión Digital del Centro de Internet de Daimiel

Los Puntos de Inclusión Digital de Daimiel han aumentado su demanda este verano. Principalmente, el situado en el Centro de Internet por el que han pasado 357 personas en el último mes. La responsable del aula, Elisabeth López Tercero ha explicado que este servicio está aumentado "de manera exponencial" a medida que los trámites digitales también lo hacen.

Las actividades desarrolladas van desde la obtención de una identidad digital, vida laboral hasta de una tarjeta sanitaria. Durante estos días, los trámites se han centrado en "becas, matrículas escolares y certificados COVID", añade en nota de prensa López Tercero.

Jaime Martín Serrano se ha pasado por el Centro de Internet para solicitar el documento que acredita su vacunación. Al no tener una identidad digital, le fue imposible obtener por sí mismo el certificado. "En el centro de especialidades me recomendaron venir aquí y me han ayudado bastante", asegura.

Las personas entre 18 y 65 años son las que acuden normalmente a este PID. Sin embargo, hay dos excepciones: el certificado de la COVID amplia la franja a mayores de 65 años y, por su parte, los trámites relacionados con el DNI y SESCAM hacen que los menores de edad también usen este servicio.

Actualmente no es necesario pedir cita previa en el Centro de Internet. Sin embargo, a partir de septiembre sí va a ser obligatorio para "evitar las esperas que estamos teniendo", recalca López Tercero.

La responsable del aula ha valorado "el buen funcionamiento de este Punto de Inclusión Digital" gracias a "la gran acogida" por parte de la ciudadanía. De cara al próximo mes, el PID no solo se centrará en trámites, sino en todos los servicios que se desarrollaban antes de la pandemia.