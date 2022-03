María Jesús y Juan Luis ya están con sus niñas ucranianas

"Ya estamos con vosotras". Con esta frase, acompañada por una imagen acompañado por las tres niñas, Juan Luis Escobar celebraba en su página de Facebook que él y su mujer ya han podido reencontrarse con Liubava, Yesenia y Varya Fil, tres niñas ucranianas de 14, 12 y 10 años respectivamente, a las que han ido a buscar a Eslovaquia desde Ciudad Real.

Juan Luis y su mujer, María Jesús Márquez, iniciaron el pasado viernes un viaje de casi 3.000 kilómetros desde la capital provincial hacia Eslovaquia, el país donde las tres menores se desplazaron en autobus desde Kiev.

Según informaba Lanza Digital, tras "coger una mochila, cuatro pares de pantalones y la ropa que llevaban en ese momento" este matrimonio se montó el viernes en su coche "con el fin de traerse hasta la Mancha" a las tres niñas refugiadas ucranianas.

Se da la circunstancia de una de ellas, Yesenia, ha venido durante cuatro años a casa de Juan Luis y María Jesús, a través de la Asociación "Ciudad Real En Ayuda al Niño", CREAN, aunque durante los dos últimos no ha podido salir de su país como consecuencia de la pandemia.

"Nosotros estamos siempre en contacto tanto con la niña como con su familia" aseguraba Juan Luis a Lanza. De hecho, hace un par de años el matrimonio se desplazó hasta Kiev para conocerlos.

El propio Juan Luis explica a Lanza que fue precisamente hace unos días, justo en el momento en el que la cosa empezó a ponerse peor en Ucrania cuando “nos escribió la hermana mayor de estas tres niñas, que tiene 18 años, para pedirnos que, por favor, nos desplazásemos hasta allí con el fin de sacar a las niñas del país, pues estaban muy asustadas y se encontraban mal. Y la verdad es que no tuvimos que pensárnoslo mucho, por lo que el viernes, a eso de las ocho de la tarde, decidimos emprender el viaje en nuestro coche saliendo casi con lo puesto”.

Durante su viaje, este matrimonio ha tenido que cambiar un par de veces la ruta, puesto que dependían del viaje en autobús de las tres hermanas, "que un día salían por la frontera de un país, mientras que al día siguiente lo hacían por otro”.

Y aunque en un primer momento la idea de este matrimonio era la de traerse únicamente a Yesenia, finalmente decidieron recoger a las tres hermanas. Con ellos se quedarán Yesenia y Varya y la mayor, Liubava, se quedará en casa de una mujer de Miguelturra.

Respecto a los trámites para poder traerse a estas tres niñas a España, Juan Luisesperaba que fueran “muy exigentes" ya que “ellos tienen todos los papeles arreglados” y al tratarse de refugiadas de guerra “no creo que nos pongan muchos problemas para conseguir nuestro objetivo” destacaba a Lanza.

En Ucrania se quedan el hermano de las menores, de 22 años de edad, y su padre, que aún no ha cumplido los 60 años, que tienen prohibido salir del país por la imposición de la ley marcial, y su madre, que no quiere salir de allí para no abandonar a su hijo y a su marido.