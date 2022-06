Manzanares retoma sus Jornadas Empresariales

Manzanares celebra, hoy y mañana en el Castillo de Pilas Bonas, una nueva edición de sus exitosas Jornadas Empresariales tras el parón provocado por la pandemia.

Un evento muy arraigado que, como es habitual, está organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Manzanares y la Cámara de Comercio de Ciudad Real y que,según el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, a pesar de las dificultades, no "podíamos dejar pasar la oportunidad de celebrarlo".

Interpretando la realidad empresarial de la política económica internacional, se van a poner en marcha unas jornadas orientadas, por un lado, al emprendimiento y, por el otro, al reconocimiento y apoyo a los sectores empresariales ya consolidados.

Las jornadas arrancarán esta tarde con las ponencias: ‘La comunicación de éxito para emprender’, ‘De startup a empresa internacional: El ejemplo de We Are Knitters’ y ‘Negocios, clientes y tecnología, el trío ganador para vender más’.

Esta primera sesión terminará con la entrega de premios del IX Concurso Emprende que, como novedad, además del importante premio para el ganador de 5.000 euros, habrá dos premios de 1.000 euros para cada uno de los finalistas.

Y mañana viernes las jornadas se desarrollarán en horario de mañana y comenzarán con la inauguración a cargo de Patricia Franco,consejera de Economía, Empresas y Empleo; Mariano León, presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real; y el alcalde de Manzanares, Julián Nieva.

Las conferencias que se ofrecerán ese día son: ‘Energías Renovables, motor de ayuda económica en la PYME’, ‘Hacia una nueva configuración de la Responsabilidad social Corporativa. Ventajas y oportunidades’ y ‘¿Cómo crear valor para los nuevos consumidores?’

La jornada finalizará con la entrega de los reconocimientos a empresas de Manzanares. El premio a la trayectoria empresarial es para la empresa Lácteos Cuquerella; en la categoría empresa innovadora se reconocerá la labor de Polibex; y el galardón de responsabilidad social corporativa será para Brahm Precision Products Corporation.

La Diputación Provincial de Ciudad Real y Globalcaja colaboran y hacen posible la realización de este evento, entidades a las que el Ayuntamiento de Manzanares expresó su agradecimiento. Nieva también destaca el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha, cuya consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, estará presente una vez más en las jornadas.





Programa de las Jornadas

Día 2 de junio

17:00. Recepción de asistentes e inscripciones

17:15. Apertura- Inauguración de las Jornadas:

17:30. ‘La comunicación de éxito para emprender’ Dña. Susana Herrero. Speaker Motivacional.

18:00 ‘De startup a empresa internacional: El ejemplo de We Are Knitters’. Dña Pepita Marín. CEO de We Are Knitters

18:30. Pausa Café

19:00. ‘Negocios, clientes y tecnología, el trio ganador para vender más’ D. Juan Carlos Cantó. Director del centro de desarrollo de competencias digitales de Castilla La Mancha BLIB,

19:30 . ENTREGA DE PREMIOS IX Edición Concurso Emprende Manzanares

20:30. Cierre de jornada.

Día 3 de junio

09:30. Recepción de asistentes e inscripciones

10:00. Inauguración de las Jornadas:

Dña. Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Mancha

D. Mariano León, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real.

D. Julián Nieva, alcalde de Manzanares

10:30. ‘Energías Renovables, motor de ayuda económica en la PYME’. D Benito Javier Puebla. CEO en ID Energy Group y Delegado en Castilla La Mancha para UNEF

11:00 Pausa

11:30. ‘Hacia una nueva configuración de la Responsabilidad social Corporativa. Ventajas y oportunidades’. D Jaime Herrero. Vicesecretario General del Banco de España.

12:15. ‘¿Cómo crear valor para los nuevos consumidores? Estrategias empresariales en entornos económicos inciertos y mercados digitales’ D. José María O´Kean. Catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

13:00. ENTREGA DE PREMIOS

-Premios a Empresas de Manzanares a la Trayectoria Empresarial, a la Empresa Innovadora y a la Responsabilidad Social Corporativa.

14:00 Vino de la Tierra.