Manolo García arranca en Ciudad Real su gira "Acústico"

El veterano cantante Manolo García comenzará hoy, en el Teatro Quijano de Ciudad Real, la que será la primera gira acústica de su carrera: "Acústico".

Una gira que arranca con gran expectación, ya que las entradas, puestas a la venta el pasado mes de enero, se agotaron en unas horas.

En un encuentro con los medios de comunicación de Ciudad Real, García reconocía que “empieza una nueva gira, y es una situación no nueva para mí, que llevo muchos años en la música, pero sí que motiva alegría porque me gusta hacer giras, viajar, moverme, cambiar de ciudad de una semana a otra y el motivo que es interpretar mis canciones cómo no me va a gustar”.

El artista valoraba cómo “en Ciudad Real empezamos esta gira. Se nos ha facilitado de una manera amable y cortés el poder ensayar en este teatro y poder preparar el inicio de gira, que siempre es laborioso, en este teatro de una manera muy cómoda y muy confortable, lo que agradezco públicamente al Ayuntamiento”.

Sobre porqué ahora un formato acústico, recordaba que “un día reflexioné que después de muchos años de gira, desde el año 81 con bandas con temas propios, nunca he hecho un formato así. Siempre he trabajado en formato rock-pop con una carga de sonido importante, y además siempre me ha gustado en mis discos poner algunas baladas más dulces y pensé que había llegado el momento y ese es el reto que me planteo”.

El cantante de grupos como Los Rápidos, Los Burros y El Último de la Fila, reconocía que “como es una gira acústica y cambian los arreglos, he hecho un repaso general de mis discos, adaptando canciones que eran muy guitarreras a versiones más dulces, más suaves. Es un concierto variado en el que hago un concierto variado de toda mi discografía”.

Se trata de un formato acústico, pero con una extensa banda sobre el escenario, ya que estará acompañado de Ricardo Marín, Víctor Iniesta, Josete Ordoñez (guitarras españolas, acústicas y laúd), Juan Carlos García (piano, percusión y coros), Olvido Lanza (violín y chelo), Charly Sardà (percusiones) e Iñigo Goldaracena (contrabajo y acordeón).