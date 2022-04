La DO La Mancha ya puede envasar vino en lata

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publica este lunes una comunicación con varios cambios en la Denominación de Origen vitivinícola "La Mancha" entre los que se incluye un nuevo formato de envasado en lata de uso alimentario para formatos de entre 18 y 40 centilitros.



Es un formato que se permitirá para vinos blancos, rosados y tintos jóvenes y se hace para ampliar la gama de envasado de los vinos de esta denominación, ya que las actuales tendencias del mercado indican que su demanda "es creciente".



Además, este formato no repercute en sus características, según el texto de la CE.



También se recogen cambios en descripciones organolépticas. Así, en el vino rosado seco y joven se sustituye el color "rojizo"por "naranja salmón" y los aromas "frutales y/o florales" por "primarios".



En vino rosado seco tradicional se cambia el color "rojizo" por "naranja salmón" y los aromas "primarios" por "limpios" mientras que en el vino tinto seco tradicional se sustituye "afrutados y con aromas primarios" por "limpios".



En los caldos de aguja se aprueba el cambio de aromas "frutales" por "primarios" y se elimina "con postgusto afrutado" mientras que en los espumosos de calidad se modifica aromas "frutales" por "francos".



Los cambios denominativos del color se justifican por "las tendencias actuales" en la elaboración de este tipo de vinos en el mercado y el aroma, a que se ha comprobado que puede haber vinos rosados jóvenes con toques de herbáceos u otros aromas primarios, no incluidos en la redacción anterior, que no afectan a sus características.



La modificación en los vinos tradicionales rosados y tintos secos se debe a que se envejecen en barrica o en tinas por ello deben redefinirse sus descripciones organolépticas ya que carecen de aromas primarios y afrutados.



Asimismo, en el vino de aguja y el vino espumoso, elaborado con algunas variedades, en la fase olfativa no tienen aromas frutales sino que tienen aromas florales u otros, por tanto también deben redefinirse sus descripciones organolépticas.