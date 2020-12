La DO La Mancha entrega sus Premios Jóvenes 2020, con la misma solidaridad de siempre pero desde la distancia

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen "La Mancha" celebró ayer su tradicional gala de entrega de premios "Jóvenes Solidarios" 2020 que este año, como ya es habitual debido a la pandemia, se realizó de forma presencial y virtual.

Retransmitido en directo desde la sede de la DO en Alcázar de San Juan, el acto, presentado por la periodista Lorena García, entregó sus galardones al cantautor conquense José Luis Perales, a la divulgadora científica Marián "Boticaria" García, y al centrocampista del Real Madrid, Martín Ødegaard, que destinaron los 5.000 euros de cada uno de sus premios a diferentes causas solidarias.

EN LA DISTANCIA, PERO MÁS SOLIDARIO QUE NUNCA

Aunque no contaron este año con su celebración habitual en Madrid, coincidiendo con la presentación oficial de los nuevos vinos de la añada, los Premios Jóvenes DO La Mancha 2020 no perdieron su matiz altruista, este año si cabe, más solidario que nunca, ya que algunos de los galardones fueron cedidos íntegramente a Cáritas Castilla - La Mancha o a la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo.

Todos los galardonados destinaron sus premios a ayudar a los colectivos y organizaciones sin ánimo de lucro que más lo necesitan. Cada premio, dotado con 5.000 euros, ayudará, sobre todo, a los grupos más castigados por la pandemia.

El presidente del ICRDO La Mancha, Carlos David Bonilla,lazó un mensaje de apoyo a todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de la pandemia.

"Creemos que son unos premios justos y están destinados a los más necesitados" aseguró. "No podíamos darle la espalada a unos premios que ayudarán a mucha gente".

PREMIO JOVEN EN COMUNICACIÓN A BOTICARIA GARCÍA

El Premio Joven 2020 D.O. La Mancha fue para esta joven natural de Belmonte (Cuenca) en el Apartado de Comunicación, como divulgadora científica, por la forma amena de acercar conceptos médicos y científicos en general.

Doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría, Marián García cambió la farmacia rural, en Villaescusa de Haro (Cuenca) por la divulgación científica y sanitaria, a la que se dedica desde hace más de 12 años.

Los 5.000 euros del galardón, según contaba ella misma en su intervención, irán para el proyecto 'Mascarillas Boticaria', que coordina las ayudas a las asociaciones AZAYCA Zamora y ASAEME Calatayud.

PREMIO JOVEN EN DEPORTES A MARTIN ØDEGAARD

Juventud, talento y con una trayectoria prometedora. Con 15 años fue el jugador más joven en debutar en la selección noruega y también en pisar la 1ª división a los 16.

El joven centrocampista blanco Martin Ødegaard derivó el galardón a la organización noruega “Kirkens Bymisjon” de ayuda a los “sin techo”. Su representante, Øydis Jahren, quiso agradecer la donación del premio que irá a las personas "en situación de pobreza que no tienen oportunidad de celebrar la Navidad".

PREMIO RESERVA A JOSÉ LUIS PERALES

"Estoy especialmente contento por este premio, porque además es la gente de mi tierra quien me lo concede". Estas fueron las palabras del gran artista conquense José Luis Perales, muy vinculado desde sus comienzos con Aldeas Infantiles SOS, a quienes destinará su galardón.

El presidente de la ONG, Pedro Puig, explicó el proyecto en tres objetivos: "familias vulnerables en situación de riesgoque puedan acceder a productos de primera necesidad, intentar evitar que los niños más vulnerables acrecenten su brecha digital y evitar que los niños vivan situaciones inadecuadas".

PREMIOS JÓVENES PROFESIONALES

Víctor Rodríguez, jefe se sala y sumiller en el Hotel Eugenia de Montijo, de Toledo, fue el galardón Joven Maitre, acogiendo el premio "en un año en el que más ilusión me hace recibir este premio. Este premio va también por mis compañeros del restaurante".

El Premio Joven Sumiller recayó en Esteban Morales de la Marisquería Virgen de las Viñas, de Tomelloso: "es un orgullo y estoy muy agradecido a la denominación que he llevado conmigo toda la vida conmigo".

PREMIOS SOLIDARIOS A CÁRITAS A LA FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA

El premio fue dirigido especialmente a Cáritas, con 5.000 euros de donación íntegra. Su representante en la región, Amador Casquero, mostró su gratitud: "seguimos apostando y acompañando a las personas más desfavorecidas. Se va a invertir el dinero a ayudar a quienes más lo necesitan".

Otro de los colectivos a quiénes este año se ha querido brindar ayudar fue el gremio de Hosteleros. Pepe Crespo, el presidente de los Empresarios de Hostelería y Turismo CLM, expresó su agradecimiento: "Nos sentimos muy orgullosos que la DO La Mancha nos entregue estos premios. Cambios de normativas, limitaciones y no hemos dejado de trabajar. Les dedicamos el premio a ellos. Nuestra bodega de Europa tiene una opinión muy positiva con nosotros. Defender nuestros vinos y animar a todos los que componen la DO a que sigan luchando. Aire fresco que entra en el corazón.

CLAUSULA DEL PRESIDENTE PAGE

El presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, reelegido recientemente presidente de las regiones vitivinícolas de Europa, fue el encargado de cerrar el acto.

"Es bueno decir en público los méritos que están detrás de los esfuerzos. España tiene que reconocerse en su historia. Formáis parte del corazón de La Mancha. La Mancha es una marca es insustituible, que nos representan en calidad y cantidad" destacó.

"Detrás de la imagen más cosmopolita que ofrecen estos vinos, reflejan también el esfuerzo de todo un equipo humano que ha luchado sin descanso por consagrar una calidad inigualable a través de la innovación, aunque sin perder su esencia más tradicional. Es innegable la importancia de este cultivo que se posiciona como motor económico y sostenible de la región ayudando a luchar contra la conocida como España vacía" concluía el presidente.

También intervino en el acto el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, quien resaltaba que, pese a la crisis sanitaria, Castilla-La Mancha ha sido capaz de exportar en un único mes (septiembre 2020) 0,8 millones de hectolitros de vino y facturar más de 50 millones de euros en la exportación.