El Mancha Centro premiado por segundo año consecutivo en el Congreso Europeo de Especialistas de Retina

El XIX Congreso de la Sociedad Europea de Especialistas de la Retina (EURETINA), celebrado el pasado mes de septiembre en París (Francia) ha concedido el segundo premio al Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), por una comunicación en vídeo sobre el tratamiento de la patología postraumática.

TÉCNICA NOVEDOSA A NIVEL INTERNACIONAL

El jurado del certamen calificó de forma positiva una novedosa propuesta quirúrgica que ha consistido en intervenir una luxación completa del cristalino evitando su extracción.

La cirugía premiada se presentó bajo el título de ‘New vitreoretinal surgery to treat the complete luxation of the crystalline lens preserving the capsular bag’ (Nueva técnica vítreo-retiniana para tratar la luxación completa del cristalino preservando el saco capsular) y la firmaron los doctores Fernando González del Valle, María José Domínguez Fernández, Manuel Moraleda de Acuña, Sonia López-Romero Moraleda, Agustín Núñez Sánchez, Antonio Arias Palomero y Javier Celis Sánchez.

Gracias a esta nueva técnica quirúrgica, propuesta por el doctor González del Valle, el paciente que había sufrido un grave traumatismo ocular recuperó la función visual. Para ello, se le implantó una lente intraocular y se refijó de forma estable el conjunto del saco cristalino recuperado y la lente implantada. Con esta pionera maniobra quirúrgica se evitó la eliminación del cristalino que era, hasta ese momento, la única alternativa posible.

“Esta cirugía recupera parte del cristalino, el saco cristaliniano y lo fija provisionalmente para realizar una cirugía de facoemulsificación, la que se emplea habitualmente en una catarata sin que esté luxada. Después se implanta un anillo y una lente intraocular y finalmente se fija el complejo de saco y lente de forma definitiva a las paredes del globo ocular”, ha explicado el jefe del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan.

SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Es la segunda vez, de forma consecutiva, que el Hospital Mancha Centro es galardonado por la Sociedad Europea de Especialistas de la Retina en un Congreso que, para el doctor González del Valle, “se ha convertido en el más importante de Europa y uno de los más prestigiosos del mundo” dentro de la especialidad retiniana. No en vano, la capital francesa congregó para esta cita a más de 7.000 de los mejores especialistas del mundo.

Curiosamente, en las dos últimas ediciones del Congreso EURORETINA, que han acogido las ciudades de Viena y París, se ha premiado al Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan por sendos tratamientos vítreorretinianos de la patología postraumática en el globo ocular, lo que da muestras del elevado nivel quirúrgico alcanzado en la atención de la patología ocular urgente y postraumática en este centro sanitario.

Una vanguardista cirugía que, al igual que otras muchas que se han realizado en el Hospital Mancha Centro, es fruto de muchos intentos y técnicas aprendidas durante estos 25 años de andadura.

La propia comunicación en vídeo presentada para este prestigioso certamen es, en opinión del doctor González del Valle, “una reflexión sobre el proceso de aprendizaje que se basa siempre en conocimientos previos, que son como peldaños de una escalera en la que siempre hay que ascender”.

El reciente éxito cosechado en Paris se suma a una extensa lista de premios y galardones concedidos en los certámenes oftalmológicos más importantes del mundo, lo que ha convertido al Hospital General Mancha Centro en todo un referente en la especialidad.