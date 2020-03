Luto oficial por los fallecidos por coronavirus en varias localidades de Ciudad Real

Varios ayuntamientos de diversas localidades de Castilla-La Mancha y de la provincia de Ciudad Real han decretado luto oficial a causa del coronavirus, que se prolongará mientras esté en vigor el estado de alarma, por lo que las banderas oficiales también ondearán a media asta.

EN HOMENAJE A LOS FALLECIDOS Y A SUS FAMILIAS

Uno de los primero municipios en anunciar este luto oficial fue Bolaños de Calatrava cuyo alcalde, Miguel Ángel Valverde, ha contado hoy en COPE que fue "este sábado cuando el consistorio tomó esta decisión, que se prolongará mientras dure el Estado de Alarma".

Se quiere honrar de esta manera, según Valverde, "la memoria de los fallecidos por coronavirus, y ser una muestra de apoyo y solidaridad con sus familiares".

“Está resultando especialmente difícil para las familias y para los enfermos que no la superan el no poder estar acompañados en estos momentos tan difíciles pero también está siendo muy doloroso para las familias que pierden a un ser querido por otras causas ya que, debido a las grandes restricciones que existen como consecuencia del Estado de Alarma, no pueden acompañarles como hubiesen deseado” ha señalado el primer edil.

Por ello, "desde el Ayuntamiento de Bolaños se realiza este sentido homenaje a todas las personas bolañegas fallecidas en esta triste época y a sus familias que no han tenido la posibilidad de darles la despedida que hubieran deseado, así como a todas las víctimas del COVID19 en España" finalizaba Miguel Ángel Valverde.

También durante este período de luto decretado, todas las banderas de Bolaños que ondeen en el exterior de los edificios públicos municipales lo harán a media asta.

DAIMIEL Y ALMODÓVAR DEL CAMPO

También el Ayuntamiento de Daimiel decretaba durante la mañana del sábado el luto oficial en el municipio y las banderas de los edificios municipales a media asta en memoria de los fallecidos por COVID-19.

Mediante un decreto de alcaldía, el primer edil Leopoldo Sierra quería transmitir su “solidaridad con las familias y seres queridos”. afirmando que "este es un homenaje a todos los daimieleños y daimieleñas que han sido víctimas de esta pandemia"

Un día antes, el viernes 27, el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo decretaba este luto oficicial, coincidiendo además con la pérdida de Félix Moya Chillarón, un vecino muy conocido y apreciado en la localidad por dirigir con éxito uno de los negocios más reputados de la hostelería del municipio como es "La Bodega del Cacho", según informa en Ayuntamiento en su página web.

“Almodóvar del Campo ha sufrido entre sus vecinos la pérdida de seres queridos”, recoge el texto, ofreciendo con este homenaje también “el ánimo y apoyo a sus familiares y amigos”, máxime cuando las circunstancias “no han permitido una despedida tradicional de sus seres queridos”.