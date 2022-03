“Los gobiernos del PSOE se inflan a recaudar mientras autónomos, agricultores y transportistas no pueden más"

El portavoz del PP en Castilla-La Mancha y senador, Francisco Cañizares, ha denunciado “ la grave situación que se está viviendo en España y Castilla-La Mancha de emergencia energética , agravada en nuestra región, además por la inflación , que se sitúa en el 9% frente al 7,6% a nivel nacional , registrando Castilla-La Mancha el record de España en inflación“.

“Frente a esta emergencia, Sánchez y Page, o suben los impuestos, o no hacen nada o le echan la culpa a Putin”, ha lamentado, señalando al respecto “que esto no es un problema solo de la invasión de Ucrania como nos hacen ver los gobiernos socialistas si no que se llevaba viendo ya desde hace un año y advirtiéndolo los empresarios y los agricultores”.

Al hilo de lo manifestado, Cañizares, ha subrayado que el gasoil ha subido en el último año un 48%, la gasolina un 42% y la luz y el gas han subido en febrero un 62%, mientras que en Francia y Alemania han subido un 17%, por tanto, algo estaremos haciendo peor en España y en Castilla-La Mancha”.

El portavoz regional del PP ha reiterado que “ en el Partido Popular llevan diciendo desde hace bastante tiempo y pidiendo que se bajen los impuestos porque los gobiernos de la Junta de Comunidades y de Sánchez se están inflando a recaudar, 4.000 millones de euros más en IVA de lo que tenían presupuestado en el último año, y es inaceptable que se estén forrando a costa de los bolsillos de los ciudadanos y mientras nuestros autónomos, transportistas y agricultores se están arruinando y no pueden tirar”.

“Lo que no puede ser, ha denunciado, es que de 100 euros de media que cuesta llenar un depósito de gasolina, más de 40 euros sean en impuestos, porque estamos abocando a un paro de la actividad económica y al empobrecimiento de las familias mientras Sánchez y Page hacen caja con recaudaciones récord de impuestos”.

Por ello, Francisco Cañizares ha asegurado “ que las propuestas del PP son clarísimas; suprimir el Impuesto de Hidrocarburos , rebajar el IVA al 4% de los carburantes y reducir la factura de la luz un 20% para todos los consumidores, eliminando peajes y costes no energéticos del recibo”.

El portavoz del PP-CLM ha lamentado que ante esta situación “ Page esté desaparecido y le eche las culpas a Sánchez y Sánchez bastante tiene con mantenerse en el poder con la que tiene liada con sus socios”.

Cañizares ha advertido “que ya vamos muy tarde y eso lo vamos a pagar más gravemente en España que en los países de nuestro entorno europeo, porque los ciudadanos ya no pueden pagar más impuestos de los que ya pagan”.