Los forenses discrepan sobre la causa de la muerte de Gonzalo Buján

Los forenses del Instituto de Toxicología de Ciudad Real que practicaronla autopsia a Gonzalo Buján y los forenses de la Universidad de Santiago de Compostela, contratados por las defensas de Julio Felipe C. y su hijo Rafael C., han discrepado abiertamente sobre las causas de su muerte del joven.

Así lo han expuesto durante la tercera y última sesión del juicio con jurado popukar que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra dos feriantes acusados de matar a Gonzalo Buján en los carnavales de Herencia de 2018.

UN GOLPE VIOLENTO QUE PROVOCÓ HEMORRAGIA MASIVA

En su declaración, los forenses del Instituto de Toxicología de Ciudad Real han mantenido que Buján murió de una golpe muy violento producido por un objeto metálico, las pinzas de arrancar un coche que la fiscalía y la defensa consideran el arma del crimen, que provocó que el cerebro se desplazara de forma brusca produciéndole una hemorragia masiva.

Los forenses han mantenidoque les llamó la atención encontrar bajo el cuero cabelludo, en el interior del cerebro, una marca de tres por tres centímetros coincidentes con la parte metálica de las pinzas de arrancar un vehículo, y han precisado que el golpe que recibió Buján fue inesperado y se produjo cuando el fallecido se encontraba sentado y con la cabeza girada.

El golpe fue tan importante, han dicho los forenses, que Gonzalo Buján, tras salir del coche, cayó de rodillas desplomado, sin que se pudiera encontrar ninguna marca de haberse golpeado contra el suelo ni tampoco marcas de una pelea que le hubieran dejado marcas.

La forense que firmó el informe ha sido contundente al asegurar que consideran "compatible al cien por cien" el golpe con las pinzas con la muerte del joven de Herencia, descartandomuerte natural como consecuencia de un aneurisma, tesis esta que han defendido los forenses de la Universidad de Santiago de Compostela.

ANEURISMA CEREBRAL POR EL ESTRÉS DE LA PELEA

Los forenses gallegos han discrepado sobre que el golpe que presentaba el fallecido en la frente fuera lo que provocó una hemorragia subaracnoidea tan intensa y de tanta gravedad para extenderse por todo el cerebro y causar la muerte, y han añadido que existe una incongruencia entre la lesión y el daño que se le atribuye, cuando no hay laceración y no hay herida ni rotura de huesos ocasionada por el golpe con las pinzas.

En su contrainforme mantienen que la única explicación que encuentran es que Buján sufriera un aneurisma cerebral que se podría haber desencadenado por el mismo estrés de la pelea.

CONCLUSIONES FINALES

Tras la presentación de las pruebas periciales, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones finales, entre ellas el ministerio fiscal que ha mantenido sus acusaciones únicamente contra Julio Felipe C., por ser el único que empuñó unas pinzas y causó la muerte de Buján, que ha sostenido que así lo demuestran los testimonios de Estefanía y Jonathan, los amigos que le acompañaban esa noche, quienes vieron a Julio Felipe C. cerca del vehículo con las pinzas.

Además, ha mantenido que la muerte sólo las pudo causar unas pinzas y ha asegurado que los testigos propuestos por la defensa han mentido en el juicio.

Fiscalía, por tanto, mantiene su petición de pena de 12 años de prisión para Julio Felipe C. por un delito de homicidio.

Por su parte, la acusación particular que representa al hermano de la víctima ha mantenido que "la defensa ha elaborado una teoría para intentar ocultar un delito basada en la declaraciones falsas de los testigos" y ha señalado ante el jurado, no antes sin poner de manifiesto la múltiples contradicciones en las que han incurrido los testigos, que el relato de Estefanía pone de manifiesto que Julio Felipe C. era el que portaba las pinzas con las que fue golpeado Buján.

La acusación particular ha sostenido que los testigos de la defensa han tratado de involucrar en los hechos a una tercera persona, Dragos D.G., con coartadas falsas, y ha mantenido la acusación contra Rafael, hijo de Julio Felipe C., por colaborar en la autoría del delito: "Ambos colaboraron para pegar a Gonzalo y mientras uno lo golpeaba el otro le mató".

Por ello, la acusación particular ha pedido 20 años de prisión por un delito asesinato con el agravante de la alevosía para ambos acusados, y no poder acercarse a Herencia durante 28 años. Alternativamente, también podría tratarse de un homicidio con agravante superioridad, por la que solicitarían una pena de 14 años.se trata

Unas penas que ha pedido también la acusación particular que representa a la madre de Gonzalo, quien ha coincidido con la otra defensa en el interés de los testigos de la defensa de tratar de acusar a Dragos D.G.., al que ha dicho, "todos ven" en el lugar de la escena, "todos saben que le da un golpe a Gonzalo", pero "no saben dónde", quizás, ha dicho, "porque no estaban allí".

La defensa de Julio Felipe C., por su parte, ha mantenido ante el jurado que debe haber un veredicto de no culpabilidad contra su cliente porque no se han podido acreditar los hechos y ha sostenido que "la acusación ha estado huérfana de pruebas".

Ha puesto de manifiesto, además, las múltiples contradicciones en las que también han incurrido Estefanía y Jonathan en sus declaraciones que, ha advertido, "no pudieron ver que Julio Felipe llevara algo en las manos".

Para esta defensa "el hecho de las pinzas es una teoría" y ha lamentado que tanto el "trabajo nefasto" realizado por la Guardia Civil como por los médicos forenses hayan impedido conocer más datos del caso, como que la acusación haya dejado de lado la hipótesis de Dragos de lado, si bien ha reconocido que, a pesar de darle el golpe, Gonzalo pudo morir por circunstancias naturales.

En este sentido, ha insistido en desacreditar el trabajo de los forenses que, ha mantenido, "nos ha privado de saber si hubo un aneurisma o no" y ha recordado, finalmente, que no existen rastros de ADN en el supuesto arma homicida de Gonzalo Buján como tampoco en el coche ni en el rostro ni en la ropa de la víctima ni de su cliente ni de su hijo.

La defensa de Rafael, el hijo de Julio Felipe C., ha considerado una "chapuza" el informe forense que no ha permitido determinar que la muerte de Gonzalo Buján fue una causa natural, motivada por un aneurisma, al tiempo que ha defendido que su cliente no puede ser considerado coautor de los hechos.

Ambas defensas piden la libre absolución de los dos acusados o que se califiquen los hechos como de homicidio imprudente.