Los empresarios de Daimiel creen que debe reforzarse la hostelería ante las nuevas medidas restrictivas

El sector hostelero vuelve a ver ser uno de los principales afectados por las medidas anunciadas desde el Ministerio de Sanidad. Unas medidas en las que los locales de ocio nocturno son los más damnificados, teniendo que limitar su horario de apertura hasta la 1:00 horas de la madrugada, además de no poder aceptar nuevos clientes a partir de la 00:00 horas. No poder fumar, si no se pueden cumplir los dos metros de seguridad, separar las mesas, o no poder reunirse a más de diez personas juntas en una terraza, son algunas de las nuevas normas que entrarán en vigor en los próximos días.

La Asociación Empresarial de Daimiel ha reclamado ayudas para poder salvar negocios que prevén cierres y despidos masivos de cara a octubre. Y es que estas nuevas medidas llegan justo cuando la recuperación empezaba a vislumbrarse para algunos empresarios de la localidad. No obstante, el secretario de AEDA, Lorenzo García Muñoz ha explicado que “aunque las terrazas se pudieran ver llenas, la realidad de consumo no se correspondía con esa imagen, llegando a encontrar bajadas de hasta un 50% en algunos de estos lugares”, precisa.

“A los ciudadanos también nos está costando recuperar la confianza para consumir en una terraza o restaurante, nos estamos limitando por precaución”, comentaba García Muñoz. Por ello, “es necesario que se establezcan ayudas como las que hubo durante el estado de alarma”, decía, “porque algunos de estos establecimientos ya están capitalizados”.

Desde la patronal daimieleña, la recomendación es que todas las empresas cumplan con las normas que se están estableciendo desde las autoridades sanitarias y administraciones correspondientes, aunque también se presume una “sensación de improvisación ante la poca claridad” de las autoridades responsables. “Hay que saber las normas del juego a las que nos estamos ateniendo con mayor anticipo porque la improvisación es complicada para una empresa”, decía el secretario de AEDA.

En este sentido, preguntados a algunos de los afectados como el gerente de local de ocio nocturno ‘Egalité’ de la localidad, expresaba al respecto que en su caso han decidido esperar a septiembre para volver a abrir las puertas de su negocio ante la imposibilidad de tener clientes a partir de las 00:00 horas (momento de mayor afluencia), mientras manifestaba su preocupación ante una situación en la que “llegan muchas prohibiciones, pero no llegan subvenciones”.

A esta decisión se suma la de otros establecimientos similares que anunciaron la pasada semana elcierre de sus instalaciones, ya que han decidido “anteponer la salud de los clientes”, como han enunciado a través de sus propias redes sociales.