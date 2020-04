"Los datos del paro de marzo son demoledores, la situación es crítica para el sector productivo"

Demoledores. Así ha definido hoy en COPE el presidente de FECIR, Carlos Marín, estos datos del paro del mes de marzo.

Marín asegura que lo que desde el empresariado critican “no es el parón de actividades que no sean esenciales” sino los bandazos e “improvisaciones del Gobierno, que un día promete una cosa y al siguiente hace la contraria, sin contar con nadie”. “Lo primero” afirma el presidente de FECIR “es ganar la batalla al coronvirus”, pero después, “la batalla que se cierne sobre el país en materia económica y de empleo será también terrible”.

El aplazamiento de los impuestos no es la solución, subraya Marín, “porque al final se cargará sobre la espalda de los autónomos, pymes y empresas que, si no tienen ingresos, no van a poder pagar”.