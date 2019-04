Un 30% de los contribuyentes no marca ninguna casillas de fines sociales en su Declaración de la Renta

Abierto el plazo oficial para la presentación de la declaración de la renta, desde Cáritas lanzan su campaña informativa anual para invitar a los contribuyentes a que marquen de manera conjunta las dos casillas solidarias de la asignación tributaria: la destinada a la Iglesia católica y la de Otros Fines Sociales de interés general.

Con el lema «En tu próxima Declaración de la Renta: mejor2» desde Cáritas, según el director diocesano, Fermín Gassol, "queremos llamar la atención de los ciudadanos sobre la posibilidad que tienen de duplicar –y de mejorar— su compromiso solidario a través de la Declaración de la Renta: al marcar ambas opciones de forma simultánea, los ciudadanos estarán colaborando a la vez, y sin coste añadido alguno, con un 0,7% de su base imponible a sostener la acción de la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los fines sociales que desarrollan Cáritas y otras muchas organizaciones que reciben fondos del IRPF para sostener una parte de su labor solidaria"

NO SE PAGA MÁS, NI SE COBRA MENOS

Cáritas pone en marcha esta campaña informativa un año más, ya que muchos contribuyentes no conocen todavía que tienen la posibilidad de marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en la Declaración de la Renta y poder ayudar el doble a las personas en situación social más vulnerable. Se trata, además, asegura Gasol, de una elección que no supone para ningún contribuyente pagar más, ni que se le vaya a devolver menos en el resultado de su declaración.

Cáritas, como entidad del tercer sector de acción social, recibe fondos para sus proyectos sociales aportados por los contribuyentes a través de la casilla de “Otros Fines Sociales”. Y como Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, recibe también apoyo financiero a través de las aportaciones que se recaudan mediante la casilla destinada a la Iglesia católica.

CIUDAD REAL ES LA PROVINCIA QUE MÁS MARCA LAS DOS X

Castilla –La Mancha, continúa estando entre las comunidades autónomas dónde más contribuyentes marcan las dos casillas de la Asignación Tributaria, y más concretamente la provincia de Ciudad Real está a la cabeza con el 52,58% de contribuyentes que marcan la doble X. Aun así, debemos seguir invitando a incrementar el número de contribuyentes que confían, en la Iglesia Católica y en Cáritas para el desarrollo de sus actividades, ya que cuando no se marcan ninguna de las dos casillas ese porcentaje pasa a engrosar las arcas del Estado.

Como cifra a destacar, subrayaba el secretario general de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, Ángel Ruiz, en la renta del ejercicio 2017, la presentada en 2018, casi 500 millones de euros se quedaron sin asignar, por no marcar la casilla solidaria. Posiblemente debido a las nuevas fórmulas de presentación telemáticas, ya que por defecto no se marca ninguna casilla y buscar las casillas no es sencillo en este método. O porque los asesores fiscales o la misma Agencia Tributaria, no están atentos a esta circunstancia y los contribuyentes lo olviden.

AYUDA A LOS MÁS NECESITADOS

Con esta subvención, ha explicado Ruiz, se sustentan una parte importante de los programas de Cáritas, concretamente los de acogida, personas sin hogar, drogodependencia y empleo.

En 2018 Cáritas Diocesana de Ciudad Real recibió por la subvención del IRPF 647.357,59€, mientras que en 2019 ha recibido 654.576,69 €.

Destacando que Cáritas es la organización social que más cantidad recibe del IRPF, cabe señalar que aun así, continua siendo la misma partida presupuestaria con la salvedad que se reparte entre un mayor número de organizaciones sociales. Lo que revierte y se traduce en una disminución progresiva de lo que se recibe.

En relación a las personas atendidas, en 2017 atendimos a 7.307 personas, y en 2018 han sido 7.455. El número de ayudas dadas siguen siendo similar al año anterior.