León aboga por adelantarse a los acontecimientos y trabajar desde ya en la recuperación de la economía

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, expresaba ayer su respaldo a la petición de Pedro Sánchez de un Plan Marshall para Europa con el fin de superar la devastación económica y social que está causando la pandemia del coronavirus.

Lo importante en estos casos, ha asegurado en COPE el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Mariano León, es adelantarse a los acontecimientos para que “cuando salgamos de esta situación tan complicada, trabajar desde el minuto 1 en la recuperación de la economía”. Las medidas que se están proponiendo por parte del Gobierno de España y de la UE se pueden resumir, según León, en dos bloques.

De igual forma, ha expresado León, “se debe garantizar a los autónomos unos ingresos mientras no puedan desarrollar su actividad y quitarles las cuotas que, evidentemente, no pueden abonar porque no están trabajando”.