Las medidas más restrictivas contra la COVID-19 no afectan al Mercadillo de Daimiel

El gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un nuevo paquete de medidas de prevención y contención dirigidas a hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Entre ellas, se regula el uso de los mercadillos como el que cada martes se instala en Daimiel en el Recinto Ferial.

Durante la desescalada, el Ayuntamiento diseñó una nueva distribución para su reapertura que también se adapta a esta nueva normativa regional, como ha señalado el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús David Sánchez de Pablo.

De esta manera, el Mercadillo daimieleño abrirá mañana martes al igual que en las últimas semanas, pero “se amplía el espacio disponible para los puestos, como permite la normativa, más del 50% lo que garantiza la distancia mínima de 3 metros que fija la normativa actual”. Se cumple así con la reglamentación que pretende frenar posibles contagios de coronavirus.

Asimismo, desde este domingo, las reuniones de cualquier tipo se limitan a un máximo de diez personas y no se puede fumar en la vía pública o al aire libre si no se puede mantener la distancia de, al menos, dos metros con otras personas.

También se ha suspendido la actividad de discotecas, mientras que bares y restaurantes podrán abrir hasta la 1:00. También se han suspendido la celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares en toda la región y se ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas de 22:00 a 8:00 horas del día siguiente, excepto en hostelería y restauración. No se permitirán eventos multitudinarios en los que no se pueda controlar el aforo y no pueda garantizarse una butaca preasignada, estableciendo un máximo del 75% del aforo dispuestos.

El uso de mascarilla continúa siendo obligatorio para todas las personas a partir de los 6 años de edad, ya sea al aire libre o en espacios cerrados de uso público, aunque pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, un metro y medio. Se recomienda el lavado frecuente de manos y evitar tocarse la cara.

En este punto, Sánchez de Pablo apelaba a la “responsabilidad ciudadana” para el acatamiento de las medidas y recordaba que, aunque se han dictaminado desde el gobierno regional, la Policía Local, como viene haciendo en los últimos meses, “trabajará y vigilará” para su cumplimiento. E insistía en que “de nada sirve que nos coloquemos la mascarilla solo cuando veamos a los agentes, tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad”.

Entre las nuevas medidas también se establece que los centros deportivos limiten al 50% de su capacidad, si bien se permite realizar deporte en grupos de hasta 10 personas sin contacto. Tampoco podrán realizarse actividades de tiempo libre infantil o juvenil.

En cuanto a los velatorios, podrán realizarse con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o 10 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes, y los entierros e incineraciones están restringidos a un máximo de 15 personas. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75 por ciento de su aforo.

Por último, Sánchez de Pablo ha comentado que en el Ayuntamiento de Daimiel no se tienen datos oficiales de los positivos detectados en el municipio en los últimos días. “Seguimos sin información”, con lo cual no podía valorar si la evolución de la enfermedad se aproxima a la situación de localidades como Membrilla, Alcázar de San Juan o Campo de Criptana, donde la consejería de Sanidad ha tomado medidas especias para contener la trasmisión local del virus. “Si eso pasa, nos enteraríamos por el Gobierno regional”, apuntaba.