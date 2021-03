Juzgan a un acusado de abuso sexual a una menor, amiga de la hija de su pareja

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este jueves, 11 de marzo, a M.S.V., acusado de un delito de abuso sexual a menor de 16 años, amiga de la hija de su pareja.

El fiscal pide para este hombre cinco años de prisión e indemizar a G., como legal representante de la menor C., en la cantidad de 7.000 euros por las secuelas causadas a la misma.

TOCAMIENTOS, MENSAJES DE WHATSAPP...

Según el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado M.S.V., desde junio de 2018 hasta mayo de 2019, con ánimo de satisfacer sus instintos sexuales y conociendo la edad de la menor, efectúo, sin emplear violencia ni intimidación pero sin consentimiento, diversos tocamientos a la menor C., nacida en 2005, en el domicilio del acusado, al que la niña acudía para estar con la hija de la pareja del acusado, con la que ésta mantenía una relación de amistad.

El 15 de mayo de 2019 en la Romería que se celebra en la localidad, el acusado cogió en brazos a la menor C., con ocasión de un juego, y con ánimo de satisfacer su deseo sexual, sin que ésta prestase su consentimiento, le realizó tocamientos.

El 4 de junio de 2019, entre las 19.43 y las 20.30 horas, el acusado envío desde su número de móvil al número móvil utilizado por C. a través de la aplicación WhatsApp los siguientes mensajes de texto: "Vaya cuerpazo tienes ya, estás hecha toda una mujercita", "Me encanta esa foto, aunque me encantas más tú" o "Echo de menos verte por casa y poder jugar contigo", entre otros mensajes.

Como consecuencia de estos hechos la menor cambió su comportamiento sufriendo miedo, ansiedad y desapego emocional. La madre de la menor interpuso denuncia por estos hechos con fecha 5 de junio de 2019, reclamando en representación de la menor la indemnización que le corresponda.

Por todo ello, el fiscal procede imponer la pena de cinco años de prisión al acusado y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la menor C., de aproximarse a distancia inferior a 200 metros de su persona, domicilio, centro de estudios o cualquier otro lugar en que se encuentre esta persona por tiempo de 8 años.

También procede a imponer al acusado la pena de 6 años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.