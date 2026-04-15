El juez Calatayud advierte sobre la pérdida de autoridad y apunta a malas decisiones políticas: "Aznar quitó la mili, Zapatero quitó el derecho de corregir a los hijos, Mariano no hizo nada y Pedro no tiene categoría"

La ciudad de Ciudad Real se prepara para homenajear a una de las figuras más influyentes de la justicia en España. Este viernes, el juez Emilio Calatayud será nombrado Hijo Predilecto en un acto en el Teatro Municipal Quijano. Calatayud, nacido en la ciudad, ha expresado "una satisfacción muy grande" por un reconocimiento que "nunca me lo podía yo imaginar", defininiéndose como "un manchego del Albaicín" por su profunda conexión con Granada, donde ha vivido la mayor parte de su vida.

Pesimismo ante la justicia de menores

A pesar de su reconocida trayectoria, Calatayud se ha mostrado pesimista sobre el futuro de la justicia de menores. "Tal y como van los temas, no se convocan la especialidad de jueces de menores, pues no lo sé lo que va a pasar", ha afirmado. El juez ha recordado la que considera "una época preciosa", cuando él y sus compañeros comenzaron "sin ley" y provocaron la creación de la legislación actualmente en vigor.

El magistrado también mantiene una visión crítica sobre la situación de la juventud. "Los menores de 14 a 18 años cada vez están peor", ha sentenciado, asegurando que sus "chorizos primeros" eran "más legales". En su opinión, los jóvenes de ahora están más protegidos por sus padres y muy afectados por la "influencia de las redes sociales", lo que le hace no ser "optimista".

La pérdida de autoridad

Calatayud ha señalado la "pérdida de autoridad" en todos los ámbitos como uno de los grandes problemas actuales. Ha criticado decisiones políticas pasadas, como cuando "Aznar quitó la mili, Zapatero quitó el derecho de corregir los padres a los hijos, y el Mariano, pues no hizo nada, el Pedro no tiene categoría". Según el juez, esta situación ha derivado en una sociedad donde "ya hasta se pegan los policías, se pegan los médicos, se pegan las enfermeras".

A los niños se les habla de derecho, pero no se les habla de deberes" Emilio Calatayud

Ante este panorama, su consejo para los padres que no saben cómo poner límites es rotundo: "denunciar a sus hijos". El magistrado ha explicado que esa ha sido su labor durante toda su vida, intervenir cuando los padres acudían a él porque sus hijos les insultaban o amenazaban. "A los niños se les habla de derecho, pero no se les habla de deberes", ha insistido.

Educar como sentencia

El juez, que ha confesado con humor que era "muy mal estudiante", cree firmemente que la educación es la clave de todo. "La principal sentencia que más me ha gustado poner ha sido estudiar, como me condenó a mí mi padre", ha revelado. Asegura que, aunque ha encerrado a jóvenes con la conciencia tranquila, siempre ha priorizado la formación, una lección que aprendió de "un choricillo" hace años.

La mejor forma de reparar el delito es la educación" Emilio Calatayud

Para Calatayud, todavía se está a tiempo de "enderezar" la situación, pero ve necesario "dar un paso atrás". Ha abogado por devolver a los padres el derecho a corregir y por reforzar la autoridad de los maestros para poner "un poquito de orden" en una "sociedad muy maleducada". Su filosofía se resume en una idea central: "La mejor forma de reparar el delito es la educación".