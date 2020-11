Intentan echarla del piso por haberse infectado de COVID

De aquel "saldremos más fuertes, más solidarios, más responsables" que se proclamaba en el mes de junio, tras salir toda España del primer Estado de Alarma decretado por el Gobierno, poco queda (si es que alguna vez hubo).

Así lo demuestran historias como la de Elena Cañizares, una joven de Almagro estudiante de Enfermería de Ciudad Real, que en las últimas horas se ha convertido en "trending topic" a nivel nacional tras publicar en Twitter un extenso hilo en el que muestra cómo sus compañeras de piso pretenden echarla de la vivienda por haberse infectado de coronavirus.

"Contexto: ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo q hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras de piso se fueron a sus pueblos para el finde...". De esta forma comienza Elena su hilo, el cual continúa explicando que tras informar a sus compañeras de que ha dado el positivo, le dicen a través de videollamada que se debería ir al pueblo con sus padres "para no ir propagando nada".

Elena, que explica que sus padres tienen más de 60 años y, además, su padre está infartado y su madre padece hipertensión, intenta razonar con sus compañeras, a través del grupo de WhatsApp que comparten, proponiéndoles que para no salir de la habitación en ningún momento, le pueden llevar los tuppers con comida a la puerta" y, en caso de tener que ir al baño (en el piso hay dos) iría "desinfectándolo todo después, con doble mascarilla, manos lavadas...".

"TE COGES TU COCHES Y TE VAS"

La joven ha mostrado en el hilo de Twitter la conversación con sus compañeras a partir del audio en el que una de ellas, en respuesta a su explicación de que "no puede marcharse del piso por el protocolo Covid y mucho menos a casa con sus padres ya que son dos personas de riesgo", le dice que sí se puede desplazar y que conoce "a 80.000 personas que se han contagiado y se han desplazado".

"Así que no te escudes en eso. Estás siendo egoísta y sólo estás mirando por los tuyos, no estás mirando en que hay otras tres personas, que ese piso es igual tuyo que suyo y que porque tú te quedas allí no vamos a poder ir las demás" afirma la citada compañera quien, en otro audio le exige "Te coges tu coche y te vas. Coges tus cosas, tu coche y te vas a tu casa y no propagas nada. Propagas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso. Exactamente lo mismo".

La conversación continúa con la insistencia de sus compañeras de que debe abandonar el piso, a lo que Elena les responde que "están hablando sin saber si sois positivo o no".

"No es eso. Yo no tengo la necesidad de estar en un piso conviviendo con un Covid..." continúa la sucesión de audios, en los que tachan a Elena de "egoísta", de "estar poniendo en riesgo su salud" y de que mientras ella esté en el piso las demás "no podrán ir al gimnasio ni a clase".

"TE TIENES QUE IR. SOMOS TRES CONTRA UNA"

"En cuanto una de nosotras de negativo y todas estemos de acuerdo en que te vayas te tienes que ir. Somos tres contra una. Es que no hay más. Esto va un poco por votación" le dice una de las compañeras, que le reiteran que "no van a estar cómodas tocando cosas que ha tocado un Covid".

La extensa conversación termina con una de las compañeras de Elena amenazándola con que si no elimina todo de Twitter "por parte de su padre, que es abogado, la denunciarán" porque, según afirma, "la ley de protección de datos está ahí".

AVALANCHA DE APOYOS

Como suele ocurrir en estos casos, la avalancha de apoyos ante esta actitud de las compañeras de Elena no se hizo esperar. Además de convertirse en TT en España, en estos momentos el tuit cuenta ya con casi 4.500 comentarios, muchos de ellos "memes" ridiculizando a las compañeras y otros tantos mostrando su solidaridad con la joven.

Los apoyos a Elena han llegado incluso de perfiles muy conocidos, como Brays Efe, Ángel Martín o Enfermera Saturada.

8 meses de pandemia y seguimos sin aprender lo más básico: Elena, tus compañeras de piso es muy probable que también se hayan contagiado (son convivientes) y, como dices, tú no puedes irte a otro piso.



Lucía, Rocío y Ángela... haceos un test... el Covid se os pasará, lo otro no. https://t.co/PjfJC23Xhk — Enfermera Saturada �� (@EnfrmraSaturada) November 22, 2020

Elena, te tienes que ir de tu casa, pero no porque seas positiva de covid... ¡es que vives con 3 hienas!



Lo estás haciendo bien. Lo primero que deberían hacer ellas... ¡es dejarte un baño solo para ti!



Es súper importante cuidar a la gente. https://t.co/tCOh9EHgEn — Brays Efe �� (@braysefe) November 22, 2020

No te lo perdonaré jamás Elena Cañizares. pic.twitter.com/fgu1bQG24L