El instagramer con coronavirus: "Quiero transmitir calma porque no pasa ni media”

Se llama Rubén Rincón y es un joven de Daimiel que ha dado positivo en la prueba del coronavirus. Está ingresado en el Hospital de Ciudad Real, en situación de aislamiento.

Su afición a la red social Instagram le mantiene en contacto con un buen número de amigos y seguidores a los que ha querido enviar hoy un mensaje de tranquilidad, a través de esta vía, desde la habitación del hospital. PINCHA VÍDEO

“Buenas a todos, chicos, mis seguidores de Instagram que os megaquiero a todos, ya os habéis enterado de que tengo el coronavirus pues nada no pasa nada, lo tengo sí, pero yo me encuentro más relajado porque estoy en buenas manos y lo van a eliminar. Tenemos que ser fuertes a quien nos vaya tocando porque es así y ya está. Y Sí, Sí, tengo el coronavirus no pasa nada. Todo el mundo 'ay pero Rubén ¿de verdad que lo tienes? ¡Es que es muy fuerte!, ay, ay', pues sí lo tengo, no pasa ná. Quiero transmitir desde aquí calma porque no pasa ni media”.

En el hospital tendrá que pasar al menos dos semanas aunque su estado es relativamente bueno. Ha tenido casi 40 de fiebre y es él mismo el que se toma la temperatura y se medica por precaución para evitar contagios a los profesionales sanitarios que se sitúan a una cierta distancia de él.

“He pasado muy mala noche porque estaba nervioso, si normalmente tengo la cabeza como una cabra pues hoy pues más todavía. Estamos aquí para luchar y para... lalalaralalarala (canturrea). Mira ahora estoy mejor. Di que sí Rubén estás guapísimo”.

Rubén Rincón es uno de los nuevos casos que se han conocido hoy en Ciudad Real, donde la cifra de contagiados asciende a 8) y de los que ha informado como cada día la Consejería de Sanidad del gobierno regional. (Ver aquí el último comunicado de Sanidad)