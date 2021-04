El PP insta al gobierno del PSOE y Ciudadanos a poner coto al problema de las heces de perros en las calles

El Grupo Municipal Popular ha criticado la falta de respuesta del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real al problema de las heces caninas en calles y espacios verdes de la ciudad.

La edil Rosario Roncero sostiene que mientras el problema va cada vez a más, y hay malestar entre muchos vecinos, el número de sanciones impuestas el pasado año tan solo fue de cinco.

“Los incívicos son unos pocos, pero el gobierno local no actúa contra los infractores”, sostiene la concejala del PP quien ha lamentado que la acción del bipartito PSOE-Ciudadanos se ciña a campañas esporádicas de sensibilización "para salir en las fotos", mientras que el fenómeno continúaprovocando, además de molestias a los ciudadanos, problemas de salubridad y de mala imagen de la ciudad.

SOLO 5 SANCIONES EN 2020

“Es llamativo que en todo el año 2020 solo se abrieran cinco expedientes por no recoger excrementos de perros, una situación que es común a muchas ciudades de España pero que en Ciudad Real se ha abandonado por parte del equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos”, ha añadido la edil popular quien ha criticado, además, que se hayan reducido, exponencialmente, los recursos destinados a ello y se haya pasado de supervisar 32 zonas en la ciudad en 2019 a tan solo 3 en el año 2020, tal y como recoge la Memoria de la Concejalía de Sostenibilidad del pasado año.

Rosario Roncero sostiene que, aunque es evidente que los problemas que generan las heces caninas en las calles los causa el incivismo de una minoría de propietarios, también defiende que es obligación del Ayuntamiento combatir ese fenómeno con todos los medios que tiene a su alcance.

“Sin embargo, la realidad es que el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos no ha dado ni un solo paso para cumplir con su acuerdo de implantar una patrulla verde, no ha llevado a cabo ninguna campaña informativa, ha reducido drásticamente el número de zonas de la ciudad supervisadas y tan solo ha impuesto cinco sanciones por no recoger excrementos de perros, lo que es una muestra de la dejadez y la apatía de este gobierno municipal”, ha subrayado.

LIMPIEZA URBANA

En otro orden de cosas, Rosario Roncero ha vuelto a denunciar que el PSOE y Ciudadanos siguen sin poner en marcha un plan de choque de limpieza de la ciudad, primer punto de su acuerdo de Gobierno que, casi dos años después, y con el compromiso de ejecutarlo en los primeros cien días, siguen sin cumplir.

“Desde septiembre de 2019 nada más se ha sabido de ese plan de choque de limpieza; nadie sabe qué consiste, PSOE y Ciudadanos se han gastado más dinero en maquinaria pero nada se sabe del plan de baldeos, ni de una nueva organización. De hecho, a día de hoy, en la web del Ayuntamiento el único plan de limpieza vigente es el del anterior equipo de gobierno”, ha añadido Roncero quien ha destacado que, de hecho, las quejas ciudadanas tanto en Línea Verde como en la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones se mantienen en niveles muy similares a otros años.

Además, la concejala popular ha recordado que en los presupuestos de 2020, tal y como detalla la memoria de la Concejalía de Sostenibilidad, había una partida dotada con 750.000 euros para la compra la maquinaria para el servicio de Limpieza y, como novedad, 8.000 euros para llevar a cabo una auditoria de calidad del servicio de limpieza de la que, a día de hoy, no se conoce ni tan siquiera un avance, a pesar de que el Grupo Municipal Popular ha preguntado en varias ocasiones por este asunto sin obtener respuesta alguna.

Una ciudad moderna, una ciudad sostenible, una ciudad verde y amable con los vecinos de Ciudad Real es una ciudad que ofrece unos servicios básicos de limpieza acordes a los impuestos que pagan los vecinos, algo que, a día de hoy, no se está cumpliendo.