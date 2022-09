"La inoperancia y mala gestión de las alcaldesas están poniendo en riesgo las infraestructuras de saneamiento"

El Grupo Municipal Popular de Ciudad Real ha asegurado hoy que la inoperancia y la nula capacidad de trabajo de las dos alcaldesas para sacar adelante proyectos importantes para Ciudad Real, está poniendo en riesgo la infraestructura del saneamiento en la capital desde hace varios años.

Su portavoz, Paco Cañizares, ha indicado que el 7 de mayo del año 2019 la empresa Aquona redactó un informe en el que advertía del “agravamiento de las deficiencias detectadas” en los últimos años en el emisario y en el colector de aguas residuales en Ciudad Real, un asunto grave del que Aquona ya venía advirtiendo, desde el año 2017 y 2018, con informes periódicos, al Ayuntamiento.

Ha recordado que desde que, en 2005, se hundió un tramo del emisario en la carretera de Piedrabuena Aquona lleva a cabo revisiones periódicas “desde el año 2019 el Ayuntamiento está informado de que el emisario está gravemente dañado y, a día de hoy, transcurrido prácticamente todo el mandato, el Gobierno municipal aún no ha conseguido empezar las obras de reparación ni del emisario, que es común con Miguelturra, ni el proyecto del colector, que es la parte urbana de la capital”, ha explicado Cañizares.

Respecto del colector de Ciudad Real, el portavoz popular ha reiterado que el Ayuntamiento de Ciudad Real no ha comenzado, a fecha de hoy, ni a redactar el proyecto. “El 29 de agosto se inició la convocatoria del procedimiento negociado sin publicidad porque a lo largo de estos años se ha fracasado, en varios momentos, en los procedimientos de contratación del proyecto”, algo inaudito tratándose de un problema grave para la ciudad.

En cuanto a los trabajos de reparación y renovación del emisario que Ciudad Real comparte con Miguelturra, Cañizares ha explicado que está en fase de adjudicación de la obra. Tras renunciar las dos primeras empresas, el pasado 5 de septiembre se propuso a la tercera ofertante para hacer la obra que tiene un presupuesto de 1.700.000 euros. “Ojalá esa tercera empresa se ponga a trabajar y haga esa obra cuanto antes y el problema pueda estar resuelto en unos meses, un contrato que nos preocupa especialmente debido al desastre en la gestión de los contratos municipales que hemos visto a lo largo de los últimos años”, ha indicado.

El portavoz popular ha reiterado que el Ayuntamiento ha demostrado, con su actitud y con los retrasos acumulados en años, que no se ha preocupado de arreglar este grave problema durante esta legislatura. “Es inconcebible que sepan, desde 2019, que hay un problema de esta gravedad, y que aún, a fecha de hoy, uno de los tramos no tenga ni el proyecto; es muy significativo de la falta de trabajo, de capacidad y de cuáles son las prioridades de las alcaldesas de Ciudad Real que no son, precisamente, las cosas importantes y graves de nuestra ciudad”, ha añadido.

El informe de Aquona recoge, textualmente, que “en la actualidad, todos los tramos del colector general urbano presentan un desgaste mecánico severo y muy severo en varios de sus tramos, presentando daños puntuales de diversa consideración, desde graves hasta muy graves, que deben ser subsanados para evitar nuevos hundimientos que pongan en peligro la evacuación de aguas de Ciudad Real”.

“Esto se sabe desde el año 2019 y el Ayuntamiento no ha hecho nada. Yo le pido a las dos alcaldesas que se pongan manos a la obra en este tema, que tengan una especial mirada hacia esta situación que es vital para la ciudad que se haga lo antes posible, que no se pueden dejar pasar los meses sin más, hay que estar encima del asunto y es urgente dar una solución cuanto antes”, ha concluido.