El hombre de 77 años que acabó con la vida de otro en La Atalaya continuará en prisión

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha desestimado el recurso de apelación y ha decretado que siga en prisión el hombre de 77 años que disparó y mató a otro en La Atalaya.

El Tribunal que ha resuelto el recurso interpuesto por el abogado de la defensa, considera que existen indicios claros de delitode homicidio doloroso, sin descartar otras calificaciones como asesinato.

El acusado, Pepe Lomas, se ha defendido asegurando que actuó en legítima defensa preso del pánico al ver que había entrado un intruso en su propiedad y unos destrozos en la finca.

Sin embargo en su auto explica que “el allanamiento de una propiedad no es causa suficiente en el estado de derecho español para disparar sobre una persona que no parece que se hubiera percatado de su presencia, y causarle la muerte con dos disparos que contradicen la afirmación del investigado de que los primeros disparos no iban dirigidos al joven, que finalmente perdió la vida”.