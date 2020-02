El Holocausto, polémico tema elegido por una peña de carnaval de Cuenca

"Holocausto" es el título del tema elegido este año por la Asociacion Cultural "El Chaparral", de la localidad conquense de Las Mesas, para desfilar en este Carnaval 2020.

De hecho, esta peña era una de las participantes hoy en el Desfile Regional de Campo de Criptana (Ciudad Real), donde sus componentes han puesto en la calle su montaje sobre el Holocausto, vestidos con disfraces que hacen referencia a soldados nazis y a prisioneros de los campos de exterminio.

Entre esos disfraces, destacan los de varias niñas vestidas con el famoso abrigo rojo de la película "La Lista de Schindler" de Spielberg, u otros de "dudoso" gusto como el que portaban varias componentes jóvenes, con la bandera judía en un lado y un disparo en el torso.

INDIGNACIÓN EN REDES SOCIALES

Las reacciones en las redes sociales, especialmente Facebook, no se han hecho esperar.

En el grupo de Facebook "No eres de Los Yébenes si no..." una de sus miembros compartía una publicación de Dimas Donate en la que se podía leer: "Estas lamentables imágenes corresponden a la Asociacion Cultural El Chaparral, del pueblo Las Mesas, llamado HOLACAUSTO. Hablan por sí solas y manifiestan con bastante desagrado y ofensa la muerte de millones de personas, entre ellos, miles de españoles. Hoy el Ayuntamiento De Campo de Criptana les ha permitido desfilar y hacer el número de “Cámara de gas” en la plaza, portar crematorios y menores judios con la Estrella de David. Es demencial. Espero que el Ayuntamiento Miguelturra y el Ayuntamiento de Ciudad Real no dejen participar tan nefasto trabajo. #EsFascismoNoesCarnaval"

Entre los comentarios de esta publicación se pueden leer algunos como "Me parece bastante inapropiado", "Se sabe donde más desfilan?Por presionar para que no lo hagan" o "Hacer broma con la muerte de millones de personas dónde tiene la gracia?"

LA ASOCIACIÓN EXPLICÓ SU TEMA ANTES DE SACARLO A LA CALLE

La propia peña, quizá en previsión de que su elección carnavalera para este año podría resultar polémico, exponía el pasado 21 de enero en sus páginas de Facebook e Instagram el por qué de su temática:

"Haciendo referencia a uno de los episodios más cruento del siglo XX, el montaje que mostramos este año pretende hacer una mención a uno de los hechos más deshonrosos ocurridos en la historia de la humanidad.

●HOLOCAUSTO●

Es un homenaje a las millones de personas que, injustamente, murieron en el exterminio que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en varios países de Europa, principalmente en Alemania. Es un hecho que ocurrió…… y no recordarlo no hará que no haya sucedido.

Presentamos este tema como un mero hecho histórico, sin pretensión de hacer ningún tipo de alusión política, o que pueda resultar ofensivo o hiriente para alguien.

No olvidemos nuestra historia <<Quien olvida su historia, está condenado a repetirla>>".