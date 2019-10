"Hay que incentivar la economía para que no se destruyan puestos de trabajo"

Los datos del paro a nivel nacional no son nada halagüeños, ha indicado, Carlos Marín, presidente de Fecir. Las cifras suponen un enfriamiento de la economía debido a la incertidumbre al no haber un gobierno, “creo que este país no puede seguir sin gobierno y una vez se cumplan los plazos electorales, los partidos deben concienciarse de la importancia de tener un gobierno de forma rápida, y una prueba es que en C-LM hay un gobierno estable y las cifras de desempleo bajan, lo contario que a nivel nacional”.

Cuando las cosas se hacen bien, ha añadido, y hay estabilidad las cosas funcionan, pero todo no se puede hacer desde el ámbito regional, es necesario que se tomen medidas de incentivación de carácter nacional. Estos puestos de trabajo que se han creado este mes, según reitera Fecir desde hace tiempo, es gracias principalmente al sector agrario y alimentario, encabezado y generado por sus empresas y autónomos; y a nivel nacional los que se han destruido, es debido a que estas empresas y autónomos no tienen esa confianza y esa seguridad que todo vaya a ir bien “y nos estamos empezando a poner nerviosos”.