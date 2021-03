La Guardia Civil de Ciudad Real subasta 525 armas. La mayoría provienen de licencias caducadas

La Guardia Civil de Ciudad Real ha subastado esta mañana 525 armas en la modalidad de pliego cerrado. Se trata de 66 armas cortas, 21 rifles, 372 escopetas, 40 carabinas y 23 armas de aire comprimido entre otras.

Alicia Trujillo, portavoz de comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil en Ciudad Real nos cuenta en “Herrera en COPE Castilla-La Mancha” que es habitual esta subasta de armas, una vez al año o cada dos años. (Pincha aquí para escuchar la entrevista)

"Las armas provienen de licencias caducadas, intervenidas o depositadas por familiares de fallecidos"

El origen es variado “ un 70% son armas cuya licencia ha caducado, otro 15% están intervenidas judicial o administrativamente y el resto son depositadas por familiares de fallecidos”.

En principio puede acudir a la exposición de estas subastas cualquier persona “siempre con las limitaciones de aforo que existen en estos momentos. Pero solo podrían pujar aquellas personas que acrediten tener la licencia administrativa para la adquisión, la tenencia y el uso de estas armas”.

"El 75% de los compradores son cazadores y las que no se venden se destruyen en una fundición"

Normalmente el 75% de las personas que compran estas armas son cazadores “Y el resto son federados de tiro olímpico y algún titular de armerías o de establecimientos y actividades del comercio de armas”. Y aunque hay alguna mujer, la mayoría son hombres.

Las armas que no sean vendidas tienen que ser eliminadas “pasarían a chatarrería, se destruyen en una fundición”. Con la pandemia se ha notado una disminución en la adquisición de estas armas, cuyo precio de salida siempre los establecen los propietarios “Además son los destinatarios del resultado de la venta. La Guardia Civil no recauda nada de dinero con estas subastas. Para pujar se debe abonar previamente un 25% del precio de salida de cada arma y si no se retiran en el plazo de 14 días habíles desde el día de la subasta, se pierde la fianza y pasan al Tesoro Público”.