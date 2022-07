El Gobierno de EEUU y AFAMMER fomentan el bilingüismo de 39 alumnos de informática del medio rural

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha presentado hoy los resultados del programa "Go! American English For Work", desarrollado por la Embajada de Estados Unidos en España con el apoyo de EducationUSA (asesoría oficial del Departamento de Estado), con la coordinación de AFAMMER, y los servicios del International Education Center del Diablo Valley College de San Francisco (California), centro asociado a la Universidad de Stanford.

En la presentación de resultados también han estado presentes, Beatriz Granados, profesora del Colegio Salesiano Hermano Gárate de Ciudad Real y dos alumnos del centro que se han beneficiado de esta beca, Alejandro Herrera y Alejandro Toledo.

Quintanilla ha explicado que la Embajada de Estados Unidos en España se puso en contacto con AFAMMER con el objetivo de ofrecer la oportunidad a estudiantes de Formación Profesional y Grado Superior de Informática de zonas rurales que han mejorado su nivel de inglés, y a los que se les ha dado la opción de acceder a la educación post-secundaria de Estados Unidos a través de Community Colleges especializados en programas de informática.

El programa ha beneficiado a 39 alumnos del medio rural de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, con una duracióntotal de 90 horas lectivas llevadas a cabo por profesores nativos estadounidenses en horario extraescolar para no interrumpir las clases de los alumnos.

“Ofrecer oportunidades a los alumnos y abrirles las puertas del mercado laboral”



La presidenta nacional de AFAMMER ha destacado la importancia de este programa a la hora de abrir las puertas del mundo empresarial a los jóvenes, y afirma que desde su organización están abiertos a seguir impulsando este programa y de colaborar con la Embajada de Estados Unidos.

“El 60% de las personas en el medio rural no tienen empleo y hoy gracias al programa English For Work hemos conseguido formar a jóvenes que no solo son bilingües sino que además, tienen una gran oportunidad de ampliar su formación en Estados Unidos. Y además, hemos ayudado a que muchos de estos alumnos encuentren empleo y puedan permanecer en el medio rural gracias al teletrabajo, por lo que también hemos ayudado a la sostenibilidad de nuestros pueblos”, señalaba Quintanilla.

Asimismo, ha agradecido a la Embajada de Estados Unidos por haber contado con AFAMMER para la realización de este proyecto y al Colegio Hermanos Gárate por participar en él.

Beatriz Granados destacaba que los alumnos han hecho un esfuerzo extra. “Se han formado pero también han disfrutado de la experiencia de expertos de empresas tan importantes como Google y Microsoft”.

Por su parte, los dos alumnos presentes en la rueda de prensa se han mostrado muy satisfechos de haber tenido la oportunidad de cursar esta formación.

“Para mí ha sido un sueño, una oportunidad muy grande que quiero agradecer a la Embajada de Estados Unidos y a AFAMMER porque en el mundo de la informática trabajamos mucho el inglés”, ha destacado Alejandro Toledo, quien ha conseguido trabajo gracias a este programa

Alejandro Herrera destaca que “han sido dos años increíbles donde mi nivel inglés ha aumentado mucho, pues el hecho de contar con profesores nativos ha hecho que los alumnos nativos tuviéramos que esforzarnos más en explicarnos”.

