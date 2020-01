Globalcaja "hechizará" mañana sábado a las familias ciudadrealeñas con su "Arbol de las Sonrisas"

Magia, acrobacias y ventriloquía. Es lo que Globalcaja, a través de su programa "Escenario Abierto", nos ofrecerá mañana a partir de las 19 horas en el Teatro Quijano de Ciudad Real, presentando un año más su "Hechizo del Árbol de las Sonrisas", un espectáculo para toda la familia que ya ha pasado por el Teatro Circo de Albacete, el pasado 21 de diciembre, y que hoy estará en el Teatro Auditorio de Cuenca.

SONRISAS Y SOLIDARIDAD

"El Hechizo del Árbol de las Sonrisas" es, según ha contado en COPE el director territorial de Globalcaja, Miguel Ángel León, una propuesta llena de magia de la mano de Héctor San Segundo, y en la que no faltarán las divertidas acrobacias en la cuerda baja de Víctor Sánchez "Circovito", que a través de sus travesuras harán que los niños no dejen de reír haciéndoles partícipes activos del espectáculo, y los maravillosos personajes de Lolita Torres (finalista del conocido programa de televisión Got Talent España), que a través de sus números de ventriloquía asombrará a niños y mayores.

Este espectáculo, que forma parte del programa "Escenario Abierto" de Globalcaja, es además una iniciativa solidaria que, en esta ocasión, "entregará todo lo recaudado a Cáritas Ciudad Real, para que ningún niño se quede sin sonrisa esta Navidad" aseguraba León.

FILA 0

Por un módico precio de 6 euros por entrada, afirma el director territorial de Globalcaja, este espectáculo apto para todos los públicos y del que ya quedan muy poca entradas en Ciudad Real, cuenta también con una "Fila 0", para "todos aquellos que no puedan asistir al evento, pero que quieran participar en esta iniciativa solidaria, puedan hacer su aportación".

Las entradas pueden adquirise en las taquilla del Teatro Quijano de Ciudad Real y en globalentradas.com