Francisco Muñoz Lorca, Pandorgo de Ciudad Real 1990 fallecido por COVID, tendrá su misa funeral el 2 de agosto

El pasado 26 de marzo fallecía en el Hospital de Ciudad Real, a los 79 años de edad y a causa del COVID-19, Francisco Muñoz Lorca, Pandorgo 1990 y fundador de la tienda de artículos religiosos "Santa María", ubicada frente a la Basílica Catedral de la capital.

Será precisamente allí, en la Catedral de Ciudad Real, donde tendrá lugar el próximo domingo 2 de agosto la misa funeral por Francisco, según ha informado su familia a través de la página de Facebook de "Santa María".

"Paco Muñoz, Pandorgo 90, de 79 años" reza dicha publicación "falleció el pasado 26 de Marzo en la más absoluta soledad víctima del Covid19 y no pudo recibir la despedida que todos deseamos y él se merece. Este es el momento. Gracias".

UNA PERSONA MUY QUERIDA EN CIUDAD REAL

Francisco Muñoz Lorca era, según las múltiples noticias que sobre él se publicaron tras su fallecimiento, una "magnífica persona", un "defensor a ultranza de las tradiciones de Ciudad Real" y un "gran devoto de la Virgen del Prado".

La propia Hermandad de Pandorgos, a la que entró a formar parte en 1990, año en que fue nombrado Pandorgo de Ciudad Real, publicaba, el día de la muerte de Francisco, una pequeña biografía:

"Francisco Muñoz Lorca nació en Ciudad Real el 2 de febrero de 1941. Estudió en el Colegio San José, posteriormente en el Colegio de los Marianistas y dos años en el Colegio Claret de Segovia, finalizando sus estudios en la Escuela de Comercio de Ciudad Real.

Hizo el Servicio Militar como voluntario en el Regimiento de Artillería de Ciudad Real, y una vez terminado comenzó su vida laboral en el negocio familiar "La Puerta del Sol".

En 1973 ingresó en el Colegio de Agentes Comerciales, de la que durante muchos años fue su secretario. Desde ese año se dedicó a la representación de material eléctrico"

En 1993 puso en marcha un negocio familiar junto a la Catedral, denominado "Santa María" dedicado a los artículos y librería religiosa, así como artículos típicos de La Mancha.

Fue fundador de la Peña del Atlético de Madrid de Ciudad Real, del Ateneo Taurino, de la Asociación de Amigos de la Capa, de la cual fue su primer presidente, y de la Asociación Cultural Ciudad Real Quijote 2000.

Amante de las tradiciones y de la ciudad, fue nombrado Pandorgo en 1990, siendo uno de los fundadores también de nuestra Hermandad y su primer presidente.

Muñoz Lorca fue Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Santiago entre 1984 y 1995, aunque estuvo 38 años trabajando en su Junta de Gobierno.

Fue 14 años tesorero de la Asociación de Cofradías y 17 mayordomo de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Prado, formando parte de la Comisión del IX Centenario de la aparición de nuestra patrona. Ejerció como tesorero de la Hermandad de San Antón durante 30 años, la cual también presidió, y fue Hermano Mayor de la Hermandad de San Isidro.

En la Pandorga de 1982 fue el primer ciudadrealeño en vestir el traje de faena para celebrar aquella noche: camisa blanca, faja roja, blusa de rallas típica, pantalón de pana, abarcas, gorra, pañuelo de yerbas, bota al hombro y mechero de yesca al bolsillo.

Un hombre amante de las tradiciones y de su Virgen del Prado que, desgraciadamente nos ha dejado. Sin temor a dudar, hoy se nos va una de las figuras más carismáticas de la segunda mitad de siglo XX en nuestra ciudad. Un hombre bueno, cariñoso, cercano y amigo de sus amigos. Un hombre que trabajó denodadamente por las tradiciones y fiestas de nuestra capital, por lo que su fallecimiento es una pérdida irreparable para toda la ciudad" afirmaba la Hermandad de Pandorgos en dicha publicación.

"DE UN MANCHEGUISMO SUBIDO"

El pasado viernes 29 de mayo, el diario "La Tribuna de Ciudad Real" dedicaba a Francisco Muñoz uno de sus "10 días de homenaje y luto" en recuerdo de los ciudadrealeños fallecidos durante la pandemia. Aquí dejamos un breve fragmento de dicho artículo:

"Francisco Muñoz no se fue sin cumplir un sueño. Hace 45 años le tocó en una rifa una toalla del Atleti y dijo: «Esto lo voy a llevar cuando me muera». Permaneció sin estrenar décadas hasta que su hija Ana la llevó al tanatorio, en las tres horas que estuvo en lo que, ahora cuenta, «parecía una película, con los enterradores con sus EPI, sudando, el precinto de riesgo biológico...», rememora como quien cuenta una pesadilla.Quería ser enterrado con su traje de pandorgo y por la situación no pudo ser, pero sí me dijeron los enterradores que le pusieron la toalla del Atleti debajo" relata, como si esto consolara de la pérdida de un «padre ejemplar, casero, familiar», que deja esposa, Ana María, cuatro hijos y cinco nietos en los que ha sembrado sin duda la semilla de la tradición.

Era, según Ana, «de un ‘mancheguismo’ subido», referente de los pandorgos más jóvenes y querido por los más mayores. «Picó en muchas cosas pero allá donde picó, picó alto», reconoce orgullosa, para calificarle de «mártir de la pandemia». Por eso «hay que cerrar esto, con la familia pero con todos los que le querían», de ahí que esté inmersa en organizar un funeral para el mes de agosto. «Hay que darle la despedida que él merece, porque nadie se ha podido despedir y queremos que su memoria perdure».