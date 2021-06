"En el Festival de Teatro de Almagro encontramos la reserva natural del Siglo de Oro"

La Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro arranca este jueves.

Bajo el lema Y el tiempo breve pasarás en flores, verso de Sor Ana de la Trinidad y con el que el Festival mantiene su apuesta por la visibilidad de las mujeres del Siglo de Oro, la cita teatral manchega transcurrirá del 1 al 25 de julio, y volverá a convertir a Almagro en la auténtica Reserva Natural del Siglo de Oro con programación en el Corral de Comedias, Teatro Adolfo Marsillach, AUREA, Casa Palacio de Juan Jedler (Patio de Fúcares), Teatro Municipal y Casa Palacio de los Villareal (Palacio de los Oviedo).

El Festival se inaugurará el jueves 1 de julio, en el Palacio de los Oviedo, con la entrega del Premio Corral de Comedias a la actriz Julieta Serrano. Ese mismo día, la Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenará, de forma absoluta, una obra coproducida con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida: Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare, en versión de Vicente Molina Foix, dirección de José Carlos Plaza y protagonizada por Ana Belén y Lluís Homar.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico estará presente, además, con Castelvines y Monteses de Lope de Vega, una coproducción junto a Barco Pirata bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta; El príncipe constante, de Calderón de la Barca, dirigida por Xavier Albertí; La comedia de maravillas, de Ramón de la Cruz y Lluïsa Cunillé, dirigida por Lluís Homar. Y Lope sobre ruedas, de Lope de Vega, una coproducción de la CNTC y Georgina de Yebra, dirigida por Mireia Fernández.

Portugal, País Invitado

La elección de Portugal como País Invitado está basada en su aportación patrimonial y su importancia durante los siglos XVI y XVII, en todos los aspectos, pero con especial atención a la cultura literaria y teatral.

Así, Portugal se encargará de acercarnos una muestra de su historia y corpus cultural a través del talento artístico contemporáneo. Durante el Festival nos encontraremos con la escritura en dos direcciones: desde Portugal con sus poetas y desde España con la visión y conocimiento de los versos portugueses en su momento de creación, todo ello parte indispensable del Siglo de Oro. Una época en la que las compañías iban y venían dado que regía la misma corona en los dos países y había una unidad teatral y una unidad de pensamiento.

El Programa Portugal quedará inaugurado el sábado 3 de julio en un acto que tendrá lugar en el Corral de Comedias. Los días 2 y 3 de julio, en el Palacio de los Oviedo, podremos ver A contenda dos labradores de Caldelas o Entremés Famoso sobre da pesca do Río Miño, de la Compañía de Teatro de Braga y Centro Dramático Galego; el 7 de julio, en AUREA, se representará Castro, del Teatro Nacional Sâo Joâo de Oporto; los días 16 y 17 de julio, en la Casa Palacio de los Villareal (Palacio de los Oviedo), llegará Embarcaçâo do infierno, de A escola da noite y Centro Dramático de Évora; los días 22 y 23 de julio, en el Teatro Municipal, la compañía Nao D’amores representará Nise, la tragedia de Inés de Castro; y el domingo 25, en AUREA, escucharemos el concierto de Os músicos do Tejo.

El programa Portugal se completa con una exposición de dibujos de Mujeres del Siglo de Oro realizados por José Manuel Castanheira; y con el Encuentro Diálogos Ibéricos - APCEN en Almagro 2021, que será la primera presencia de APCEN - Asociación Portuguesa de Escenografía, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. El Encuentro, que consta de un ciclo de conversaciones y una instalación artística colectiva, tiene como objetivo generar un espacio de reflexión, intercambio y conexión entre reconocidos escenógrafos, diseñadores de vestuario y directores de escena portugueses y españoles que han trabajado en la temática del Siglo de Oro y del Barroco.

Además, las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro llevarán por título El Siglo de Oro ibérico: Portugal y el Teatro Clásico Español; y los días 21, 22 y 23 de julio, en el Palacio de Valdeparaiso, se celebrará Diálogos ibéricos – APCEN en Almagro.

Navarra, Comunidad Invitada

Navarra será la Comunidad Autónoma invitada en esta edición, lo que supone una apuesta por la descentralización del Siglo de Oro y por escuchar las voces de otros territorios de la nación cuyas miradas sobre el Siglo de Oro son diferentes.

La música, la danza, la mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, la mística, Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Luis de León… serán algunos de los protagonistas indiscutibles de un programa que pasamos a detallar: el sábado 10 de julio, en el Corral de Comedias, tendrá lugar el acto de inauguración del Programa Navarra. Los días 9 y 10 de julio, también en el Corral de Comedias, se representará El burlador sin sardina, de Pasadas las 4 y Spanish Brass; el sábado 10, en el Teatro Municipal, podremos ver Laberinto de Juana Inés, de Tdiferencia Teatro; también el sábado 10, en la Casa Palacio de los Villareal (Palacio de los Oviedo), disfrutaremos de El baile perdido, de Raquel Andueza y La Galanía; el domingo 11 de julio, en AUREA, tendremos Mielotxin, de Mielotxin Folk Taldea, Hutsun Txalaparta y Tafalla Danza Taldea; los días 16 y 17 de julio, en el Teatro Municipal, podremos ver Loco desatino, de Producciones Maestras; y, por último, los días 23 y 24 de julio en AUREA, se representará El cantar de cantares, del Museo Universidad de Navarra.

El Festival en datos

Un total de 38 compañías, que realizarán 84 funciones, nos visitan en esta 44 edición del Festival de Almagro. Vienen de 11 comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, Comunidad Foral de Navarra, que es la Comunidad Invitada, y País Vasco. La presencia internacional se centra en el programa que viene desde Portugal, País Invitado.

Habrá un total de 11 estrenos, 7 de ellos absolutos y 4 en nuestro país. Sobre las autorías, tendremos 9 autoras y 28 autores del Siglo de Oro; y 18 autoras y 24 autores contemporáneos. En cuanto a la dirección escénica, 23 directoras y 25 directores en toda la programación.

Estrenos absolutos y estrenos en España

La 44 edición del Festival de Almagro acogerá un total de 11 estrenos, 7 de ellos absolutos y 4 serán estrenos en España.

Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare, en versión de Vicente Molina Foix bajo la dirección de José Carlos Plaza, una coproducción de la CNTC y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el Teatro Adolfo Marsillach; en el Corral de comedias se estrenarán La reina muerta, ficción sonora sobre Inés de Castro y Blanca de Navarra, un texto de Alfonso Latorre bajo la dirección de Benigno Moreno, una coproducción de Radio Nacional de España y Telón Producciones; El perro del hortelano, versionada y dirigida por Paco Mir, una coproducción de Sofía Aguilar Producciones de Arte y Vania Produccions; La vida es sueño, en versión y dirección de Pablo Viar, una producción de Producciones La Folía; y Las bizarrías de Belisa, de la compañía Clásicos on the Road.

En el Teatro Municipal se estrenarán Francisca, de Producciones 099 bajo la dirección de Fredeswinda Gijón, un recorrido por la vida de Francisca de Pedraza; y Amor es más laberinto, de Sor Juana Inés de la Cruz, una producción de Al hilo teatro bajo la dirección de Claudio Hochman.

El programa Portugal contempla 4 estrenos en España: Entremés famoso sobre da pesca do río Miño, de la Compañía de Teatro de Braga y Centro Dramático Galego, y Embarcaçao do inferno, de A Escola da Noite y Centro Dramático de Évora, ambos en el Palacio de los Oviedo; Esta trabalhosa vida, de Os Músicos do Tejo, y Castro, del Teatro Nacional Sâo Joâo, ambos en AUREA.

La imagen del cartel, una creación original de Castanheira

El cartel de esta edición es una imagen del escenógrafo, arquitecto y gran intelectual del teatro portugués José Manuel Castanheira, quien lo ha diseñado a propósito para el Festival inspirado en la línea que las imágenes del Festival han tenido en los últimos años sobre la mujer y el empoderamiento de la mujer en el Barroco, pero en este caso con una visión fresca, original, luminosa y veraniega que, además, tiene una relación directa con el lema.

Castanheira se ha inspirado en el verso de Sor Ana de la Trinidad, Y el tiempo breve pasarás en flores, y que es una declaración de intenciones de lo que queremos que el público disfrute en Almagro. El artista portugués ha inventado esa mujer florida, esa mujer teatral, esa mujer que es observada por esas sillas parecidas a las del Corral de Comedias y que encarna ese valor de esperanza y de un tiempo nuevo que, sin duda, va a representar esta edición del Festival.

PROGRAMACIÓN POR ESPACIOS

Corral de Comedias

El espacio más emblemático del festival inicia su programación con el estreno absoluto de El perro del hortelano, de Producciones de Arte Sofía Aguilar & Vania Producciones, con versión y dirección de Paco Mir (2-4 julio). El 3 de julio se celebrará el Día de Portugal, como país invitado de esta edición, con el estreno en España de E o tempo breve passarás em flores. RNE y Producciones Telón regresan a Almagro el 6 y 7 de julio con el estreno de una nueva ficción sonora, La reina muerta, este año sobre Inés de Castro y Blanca de Navarra. Desde Comunidad Valenciana y Navarra, Pasadas las 4 y Spanish Brass proponen El burlador sin sardina (9-10 julio), una obra inspirada en El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. El 10 de julio tendrá lugar un acto para celebrar el Día de Navarra, como Comunidad Foral invitada en el 44º Festival de Almagro. Teatro de Ponent nos ofrece sus Adversidades y fortunas de Lázaro de Tormes, con versión de Jonay Roda y dirección de Txell Roda (12 julio).

Estival Producciones llega con Lope y sus Doroteas, un texto de Ignacio Amestoy con dirección de Ainhoa Amestoy (14-15 julio). La compañía manchega Producciones La Folía estrena de manera absoluta La vida es sueño, con versión y dirección de Pablo Viar (16-17 julio). También desde La Mancha, Il Parnasso Natur Music dará un toque musical al Corral de Comedias con Marizápalos, sobre compositores anónimos del XVII con dirección de María Huertas González (18 julio). La compañía madrileña Clásicos on the road vuelve a la cita teatral manchega, en esta ocasión, con el estreno absoluto de Las bizarrías de Belisa, de Lope de Vega con versión de Antonio Alcalde (23-24 julio).

Teatro Adolfo Marsillach - Hospital de San Juan

La sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico inicia su programación con el estreno absoluto de Antonio y Cleopatra, protagonizado por Ana Belén y Lluís Homar. Una obra de Shakespeare, con versión de Vicente Molina-Foix, dirigida por José Carlos Plaza (1-4 julio). Tras su exitoso estreno en Madrid y gira por España, se podrá disfrutar en Almagro de Castelvines y Monteses, una coproducción de la CNTC y Cía.Barco Pirata dirigida por Sergio Peris Mencheta (6-11 julio).

El príncipe constante, versionado y dirigido por Xavier Albertí, clausurará la programación de este espacio (16-25 julio). Además, esta edición, el Teatro Adolfo Marsillach añade un nuevo horario e incluye programación familiar. Con Lope sobre ruedas, una coproducción de la CNTC y Georgina de Yebra, dirigida por Mireia Fernández; la poesía de Lope de Vega llegará a los más pequeños de una manera divertida y mágica (21-24 julio).

Antigua Universidad Renacentista - AUREA

La Antigua Universidad Renacentista arranca su programación el 3 de julio con Mío Cid. Juglaría para el siglo XXI, una producción del Teatro de la Abadía de Madrid, versionada por Brenda Escobedo y José Luis Gómez (3-4 julio). Desde Portugal, el Teatro Nacional Sâo Joâo, estrenará en España Castro. Cativo é, quem de si se vence, un texto de António Ferreira con dirección de Nuno Cardoso (7 julio). La compañía valenciana Olympia Metropolitana estará presente con Adiós, dueño mío o la traición en la amistad. Un texto de María de Zayas, con versión de Emilio Hernández y dirección de Magüi Mira (9-10 julio). Desde Navarra, Mielotxin Folk Taldea reactualiza y revitaliza la música popular navarra de norte a sur con Mielotxin (11 julio).

La compañía madrileña Noviembre Teatro vuelve a formar parte del festival, en esta ocasión con Peribáñez y el comendador de Ocaña, versionado por Yolanda Pallín y dirigido por Eduardo Vasco (16-17 julio). El Museo Universidad de Navarra estará en AUREA el 23 y 24 de julio con El cantar de Cantares, de Fray Luis de León con versión y dirección de Ignacio García. El grupo musical portugués Os Músicos do Tejo será el encargado de cerrar la programación de este espacio el 25 de julio con Esta trabalhosa vida, un concierto de música de los siglos XVI y XVII.

Casa Palacio de los Villarreal (Palacio de los Oviedo)

La Casa Palacio de los Villarreal, antiguo Palacio de los Oviedo, abrirá sus puertas el 1 de julio para entregar el 21º Premio Corral de Comedias a la actriz Julieta Serrano. El Centro Dramático Galego y la compañía portuguesa Teatro de Braga, estrenan en España A contenda dos labradores de Caldelas o Entremés famoso sobre da pesca do río Miño, un texto de Gabriel Feixóo de Arauxo con versión de Javier Alonso de Castilla y Fran Núñez (2-3 julio). Desde el País Vasco, Vaivén Producciones trae el musical Yo, la peor del mundo, de Antonio Muñoz de Mesa dirigido por Olga Margallo (8-9 julio). Y, desde Navarra, Raquel Andueza y La Galanía con El baile perdido, una recuperación de bailes españoles del siglo XVII (10 julio).

La Casa Palacio de los Villarreal también a la Escola da Noite y Centro Dramático de Évora con su estreno en España de Embarcaçao do Inferno, de Vicente Gil y con dirección de António Augusto Barros y José Russo (16-17 julio). Esta edición, el Homenaje del Festival de Almagro se hará al colectivo de la prensa, representado por los periodistas Rosana Torres y Julio Bravo, de los diarios El País y ABC, respectivamente, y la Asociación de Periodistas de Ciudad Real. Homenaje para poner en valor y reconocer el esfuerzo que los profesionales de los medios hacen por la divulgación del Siglo de Oro, del teatro y del Festival de Almagro (19 julio). Rafael Álvarez El Brujo regresa a la cita teatral manchega, en esta ocasión con La luz oscura de la fe de San Juan de la Cruz (20-21 julio). La compañía madrileña EscénaTe llega con El animal de Hungría de Lope de Vega, con versión de Brenda Escobedo y Ernesto Arias y dirección de este último (23-24 julio).

Teatro Municipal

El Festival de Almagro abre de nuevo el Teatro Municipal, que iniciará su programación con la compañía extremeña Albadulake y su Serrana, un romance anónimo con versión y dirección de Ángeles Vázquez (2-3 julio). Desde Madrid, la compañía La Luciérnaga estará el 5 de julio con Diablos, brujas y granujas, de Vélez de Guevara, Cervantes y Quevedo con dirección de Agustín Sasián. El 7 de julio se podrá disfrutar de la obra ganadora del 10º Certamen Barroco Infantil y, el jueves 8, de Las cartas del Quijote, ganadora del 9º Certamen Barroco Infantil. Tras su emisión on-line la pasada edición, este año podrá verse en el Teatro Municipal esta obra de la compañía valenciana Tramant Teatre con dirección de Puri Fariza y Claudio Hochman.

La compañía navarra Tdiferencia llega el 10 de julio con Laberinto de Juana Inés, con autoría y dirección de Maite Redín. Las tablas del Municipal acogerán el estreno absoluto de dos producciones a cargo de compañías manchegas. El 12 de julio, Francisca, una obra de Producciones 099 con texto y dramaturgia de Borja Rodríguez. Y, el 14 de julio con Al Hilo Teatro, Amor es más laberinto, de Sor Juana Inés de la Cruz con versión y dirección de Claudio Hochman.

Producciones Maestras, desde Navarra, presentan Loco desatino, un texto con autoría y dirección de Ana Maestrojuan (16-17 julio). Desde Castilla y León, Nao d’Amores nos trae Nise, la tragedia de Inés de Castro de Jerónimo Bermúdez, con versión y dirección de Ana Zamora (22-23 julio). La programación del Teatro Municipal se clausurará el 24 de julio con la obra ganadora del 10º Certamen Almagro Off.

Casa Palacio de Juan Jedler (Patio de Fúcares)

La Casa Palacio de Juan Jedler, antiguo Patio de Fúcares, acoge dos producciones en esta edición. Del 2 al 11 de julio, la Compañía Nacional de Teatro Clásico estará con La comedia de maravillas. Una obra de Ramón de la Cruz y Lluïsa Cunillé con dirección de Lluís Homar.

Desde Madrid, La otra Arcadia llega a Almagro el 16 y 17 de julio con Esta divina prisión, un recital de poesía en el que confluyen las voces de grandes autores. Recital dirigido por Ana Contreras, con versión de Raúl Losánez.

X Certamen Internacional Barroco Infantil y Almagro Off

El 44º Festival de Almagro va a emitir on-line sus dos certámenes, Barroco Infantil y Almagro Off. EL X Certamen Barroco Infantil arranca el 2 de julio con la emisión de La increíble historia de Juan Latino, de la compañía Claroscuro Teatro, con versión de Julie Vachon y dirección de Francisco de Paula Sánchez, Julie Vachon y Larisa Ramos. Desde Murcia, participa la compañía Culturánea HR con Cervantes baila, versionado y dirigido por Inés Hellín (3 julio). Y, desde Madrid, Títeres Sol y Tierra con un clásico de Lope de Vega, Fuenteovejuna, adaptado y dirigido por Mar de la Rosa y Álvaro Torre (5 julio). La compañía gallega Pedras de cartón vuelve a participar en este certamen. En esta ocasión, con su espectáculo Quijote, dirigido por Laura Sarasola (4 julio).

En el X Certamen Almagro Off participan cuatro compañías. La compañía Las Monstruas, de Comunidad Valenciana y Murcia, inicia el certamen el 13 de julio con El discreto enamorao, con versión de Andrea Martínez e Inés Muñoz y dirección de esta última. Tres compañías madrileñas completan la programación. Mudanzas López nos trae Ahora que nos dejan hablar, adaptado por Adrián Perea y dirigido por Álvaro Nogales a partir de El coloquio de los

perros de Cervantes (14 julio). Scándere participa con Caer para levantar, con versión de Arturo Sánchez Vázquez y dirección de Laura Ferrer (15 julio). Cierra el ciclo de emisiones on-line, el 16 de julio, la compañía Tío Venancio y su Pr3cioxxa, con dramaturgia de Laura Mundo a partir de La Gitanilla de Cervantes.

El teatro de sus Mercedes

Tras el éxito en anteriores ediciones de este formato teatral sobre ruedas, el 44º Festival de Almagro vuelve a incluir en su programación El teatro de sus Mercedes con la compañía manchega El Taular Teatro. El perro del hortelano, de Lope de Vega, este año se podrá disfrutar de viernes a domingo del 2 al 25 de julio.

Exposición El teatro de la vida. Gerardo Vera

El Museo Nacional del Teatro organizará la exposición ‘El teatro de la vida. Gerardo Vera’, que podrá verse del 1 de julio al 1 de noviembre en la Iglesia de San Agustín.

Director, escenógrafo y figurinista de teatro, cine, ópera, televisión… Gerardo Vera fue un artista total, un revolucionario poliédrico que siempre buscó la belleza y la emoción en todas sus facetas creativas. Esta exposición, un merecido homenaje tras su prematura muerte por Covid, es un exhaustivo recorrido de su medio siglo de carrera a través de los bocetos de escenografías y figurines, fotografías, vestidos, notas manuscritas, elementos fetiches y materiales audiovisuales, una gran selección de piezas originales, muchas de ellas inéditas, procedentes de los fondos del Museo Nacional del Teatro y la colección particular de José Luis Collado.