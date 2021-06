¿Faltan sanitarios en Castilla-La Mancha?

El comité de Sanidad del PP de Ciudad Real ha analizado la preocupante situación de carencia de sanitarios que presenta la región, lamentando que el Gobierno Regional no tenga un plan para cubrir la necesidad de sanitarios que serán necesarios en los próximos diez años en Castilla-La Mancha.

Los miembros del comité de Sanidad del PP de Ciudad Real denuncian que García-Page no ha presentado una propuesta al Ministerio de Sanidad para acreditar más centros, si como se prevé el 35% de los sanitarios de Castilla-La Mancha se jubilarán en los próximos años y el Gobierno Regional no está aumentando los centros de salud docentes, ni en el entorno rural y mucho menos en el urbano, y que no se han preocupado de formar a los médicos de familia como tutores docentes ya que para plantear que un médico sea tutor docente tiene que estar en un centro acreditado y es fundamental que tenga plaza en propiedad o estabilizados a un centro para no interrumpir la formación de sus residentes.

Por ello, desde el PP de Ciudad Real aseguran que “Page no tiene en cuenta ninguna de las tres opciones; consolidación o estabilización, formación ni acreditación , por lo que , y lamentablemente la situación actual es que en Castilla-La Mancha hay pocos sanitarios, se les sigue invitando a marcharse a otras comunidades autónomas y además no tienen el mínimo interés de buscar su reposición”.

Una semana más, la comisión del PP de Ciudad Real “reclama al gobierno de Page responsabilidad, un adecuado plan de recursos humanos e interés por cumplir los planes funcionales de sus hospitales, de los equipos de Atención Primaria y buscar el derecho constitucional del paciente del acceso a todos los servicios de salud, no solo con respecto a otras comunidades autónomas sino también en relación a otros pueblos y provincias de Castilla-La Mancha”.

Igualmente piden al presidente regional “ que deje de invertir en más asesores e invierta en profesionales de la salud, que con todos a los que está invitando a marcharse, tiene los centros sanitarios vacíos , y los pocos profesionales que quedan, están agotados”.