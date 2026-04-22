Esperanza para los pacientes de Huntington: un estudio con sello de Ciudad Real podría revolucionar su diagnóstico

Pablo Sánchez-Migallón, investigador de un estudio pionero sobre la Enfermedad de Huntington

Un rayo de esperanza para los pacientes con la enfermedad de Huntington.

Es lo que supone un estudio desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Ciudad Real que, en colaboración con el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, ha demostrado por primera vez el papel central que juega la amígdala cerebral en el desarrollo de esta patología.

El hallazgo, liderado por el investigador Pablo Sánchez Migallón, egresado de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, abre la puerta a diagnósticos más precisos y a futuras terapias.

¿Qué es la enfermedad de Huntington?

La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa rara y de transmisión genética, a menudo eclipsada por otras como el Alzheimer o el Parkinson.

Su principal peculiaridad, según explica en COPE Sánchez Migallón, es su carácter hereditario: "pasa de padres a hijos, incluso tenemos casos de familias enteras afectadas por esta enfermedad".

Actualmente, los estudios indican una prevalencia que, en nuestro país, se traduce en unas 4.000 personas afectadas.

Asociación Española Corea de Huntington La enfermedad de Huntington es conocida también como "baile de San Vito", ya que los movimientos incontrolados son uno de sus síntomas más reconocibles

La amígdala, un 'hub' neuronal clave

La investigación, fruto de la tesis doctoral desarrollada por Sanchez-Migallón bajo la dirección de los profesores Isabel Úbeda y Alino Martínez, se ha centrado en la amígdala, un complejo neuronal que actúa como un punto de encuentro de múltiples vías neuronales, un "hub conectómico", en palabras del experto.

Aunque en el pasado no fue una estructura muy investigada, en las últimas décadas "ha cobrado gran importancia" al revelarse como un punto clave en el desarrollo de diversas patologías neurodegenerativas, incluida la propia enfermedad de Huntington.

UCLM Pablo Sanchez-Migallón (centro) junto a los profesores Alino Martínez e Isabel Úbeda

El estudio ha logrado demostrar una correlación directa entre los depósitos de la proteína huntingtina en la amígdala y la progresión de la enfermedad.

Este dato es fundamental desde el punto de vista clínico porque permite comprender mejor la base patológica y amplía las herramientas para el diagnóstico neuropatológico.

Ayuda a dar nuevas armas para el diagnóstico de esta enfermedad" Pablo Sánchez-Migallón autor del estudio sobre la enfermedad de Huntington

Síntomas y futuro de la investigación

La enfermedad presenta un abanico de síntomas motores y psiquiátricos.

Los más conocidos son los movimientos involuntarios, conocidos popularmente como "baile de San Vito", que en fases avanzadas pueden derivar en una rigidez total.

A nivel psiquiátrico, los pacientes sufren depresión, apatía y dificultades en el procesamiento de emociones, una función directamente ligada a la amígdala.

Aunque el avance servirá para obtener diagnósticos más precisos, el equipo de investigación ya trabaja en los siguientes pasos.

El objetivo es "poner a la amígdala en el centro de la enfermedad de Huntington, y, a partir de ahí, poder ver nuevas vías o nuevas formas de abordar esta enfermedad y los posibles tratamientos".

Entre las futuras líneas de investigación se encuentra el estudio de la relación entre la severidad de la patología y la repetición de tripletes en el ADN, así como el desarrollo de terapias génicas que prometen "revertir la propia enfermedad".