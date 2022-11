La Escuela de Cine de Ciudad Real organiza un maratón de cortos en la Biblioteca Pública del Estado

Este jueves, 24 de noviembre, la Biblioteca Pública del Estadoen Ciudad Real acogerá un maratón de cortometrajes de los alumnos y alumnas de la Escuela de Cine de Ciudad Real, dirigida por Miguel Ángel Carrión, y en el que se estrenarán en exclusiva 3 cortos realizados por la pasada promoción de la Escuela (2021-2022) y de la actual (2022-2023).

"Tarot", de los alumnos actuales, "Sara" y "Desaparece", de los alumnos del curso anterior, serán los tres cortometrajes que se proyectarán por primera vez, y que serán comentados por Miguel Ángel Carrión y por sus responsables.



Tras estos estrenos, se proyectarán seis de los mejores cortometrajes realizados por el alumnado de la Escuela en años anteriores: "La última palabra", "Pero observa como beben los peces en el mar", "Enganchada", "NavidaPP", "Cientocuarenta" y "Eco".

Las proyecciones comenzará a las 18,00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

SOBRE LOS CORTOS

El primer trabajo que se proyectará será TAROT, un corto de terror slasherque fue rodado el pasado mes de octubre por los alumnos y alumnas del presente curso de la Escuela de Cine y que, en solo un mes de clases, se atrevierona rodar su primera obra, consiguiendo una puesta en escena increíble y una trama muy bien desarrollada.





Después será el turno de SARA, el cortometraje estrella de la tarde, ya que se trata del proyecto final del grupo de alumnos 2021-2022. Un film de 14 minutos de terror psicológico donde Sara, la protagonista, y su grupo de amigos deciden ir a realizar un urbex en una escuela abandonada, sin imaginar que una mezcla de recuerdos y confusiones se apoderarán de cada uno de ellos.

Este corto, rodado en la antigua Escuela-Hogar de Villar del Pozo y en la Biblioteca Pública del Estado, contó con la inestimable colaboración del ayuntamiento villarejo, de la propia biblioteca y de la Comadancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, que se sumó al reparto actoral con la participación de dos agentes.





Y el tercer estreno de la tarde será DESAPARECE, un corto mudo en blanco y negro dirigido por uno de los alumnos de la promoción 21-22, Santiago Palomino, quefue grabado en la Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real y que serápresentado presentado próximamente a diferentes concursos de cortometrajes.









A continuación, se proyectará una selección de los mejores cortometrajes realizados por los alumnos y alumnas de la Escuela en los últimos años, de temáticas como el humor, la conciencia social e incluso uno experimental.

"LA ÚLTIMA PALABRA", "PERO OBSERVA COMO BEBEN LOS PECES EN EL MAR", "ENGANCHADA", "NAVIDAPP", "CIENTOCUARENTA" y "ECO" son los títulos de los cortos que componen el maratón con el que concluirá esta velada de cine amateur repleta de creatividad y talento.



ESCUELA DE CINE DE CIUDAD REAL

La Escuela de Cine de Ciudad Real,dirigida por Miguel Ángel Carrión, lleva 10 añosformando a más de 300 alumnos y alumnas de toda la provincia, inculcándoles conocimientos de todo lo relacionado con el cine, la fotografía o la actuación.

Carrión, que ha digirido multitud de cortos y largometrajes a lo largo de su carrera (la saga "Las Crónicas de Sangre", "Las Cazadoras" o "Teddy Lupin y el último giratiempo"), ha recibido recientemente numerosos reconocimientos por su último trabajo, "SOLO", un mediometraje sobre el viaje en busca de recursos de uno de los pocos supervivientes de un mundo postapocalíptico.

Los premios a la MEJOR PELÍCULA y PREMIO DEL PÚBLICO del Indie for you film festival 2021; y los premios a MEJOR DIRECTOR y MEJOR MAKING OF del PARAGON Film Festival 2021 son algunos de los galardones conseguidos por este trabajo.