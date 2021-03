Era solo piel y huesos. Me dijo "Javi, sacame de aquí que hay muchos muertos"

Ha pasado casi un año y Francisco Javier, (hijo de uno de los 79 ancianos fallecidos en la residencia Fundación Elder de Tomelloso) confiesa seguir muy afectado por cómo pasó todo “el 8 de marzo llamé para hablar con mi padre y me dijeron que estaba con tos y fiebre y le costaba hablar. El día 11 lo volvimos a intentar y saltaba constantemente el contestador”. La familia se puso mas nerviosa cuando se enteraron por los medios de comunicación de la situación en la que se encontraba este centro, sin epis y sin médicos.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha intervino formalmente el centro el 18 de marzo y y mantuvo el control hasta junio “El día 20 me llamaron para decirme que mi padre había dado positivo en coronavirus, algo que sospechábamos desde el principio. Anteriormente el director salió en televisión negando que hubiera habido residentes que habían fallecido, sin embargo el gobierno regional ya había comunicado que habían fallecido unos 15 residentes”.

"4 días después de hablar con él, murió. Durante tres meses estuve con ansiedad y ganas de desaparecer de esta vida"

Por fin el 27 de marzo pueden realizar una videollamada, justo un día después del cumpleaños de su padre. Cumplía 92 años “no se puede describir el estado de mi padre, solo era huesos y piel. Además mi padre me dijo que le sacara de allí, que había muchos muertos... No me puedo quitar esa imagen. No te puedes imaginar el estado de depresión, ansiedad , falta de sueño y ganas de desaparecer de esta vida... así es como yo me encontré durante 3 meses”.

4 días después su padre fallecía “A las 10:20 de la mañana murió. Y el entierro fue muy triste, estaba yo solo ante un féretro, sin poder verle, con su nombre escrito y su reloj de pulsera encima”.PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

Asegura que lo más penoso de todo es “tener que llegar a un juicio para esclarecer los hechos de lo que ha pasado allí”.

Insiste Francisco Javier en no culpar a los trabajadores del centro “Esto no es contra el personal. Ellos han hecho lo que han podido y se han desvivido en todo momento. Durante los 9 años en los que ha estado mi padre allí, le trataron muy bien”.

El 16 de abril declara el director del centro

El centro se hizo tristemente conocido durante la primera ola de la pandemia. Entre los cuatro meses que transcurrieron entre marzo y junio de 2020 fueron 79 los residentes que fallecieron a por infección de coronavirus. Los familiares de residentes fallecidos decidieron interponer en su momento una denuncia y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Tomelloso decidió abrir diligencias previas en las que se investiga un posible delito de homicidio por imprudencia y delito de omisión del deber de socorro en la gestión realizada. El 9 de abril habrá vista judicial para recabar pruebas testificales y el 16 de abril está llamado a declarar el director de esta residencia. “Una de las circunstancias por las que se pone esta denuncia es para esclarecer los hechos de lo que ocurrió en esa residencia”