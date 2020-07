El 'DiverVerano' del Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real ofrece actividad física durante el verano

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el concejal de Deportes, Antonio Gallego, han visitado este jueves el 'DiverVerano' que el Patronato Municipal de Deportes ha preparado en el Pabellón Puerta de Santa María entre el 6 de julio y el 4 de septiembre en turnos semanales.

Se trata de actividades físicas y lúdicas como fútbol, baloncesto, deportes de raqueta como badminton y piscina para alrededor de 40 niños y niñas de entre 5 y 12 años en horario de mañanas, de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas, por lo que también permiten la conciliación de la vida laboral y familiar a sus padres y madres, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Deportes, Juventud e Infancia de Ciudad Real, Antonio Gallego, ha explicado la organización de las actividades lúdicas. "Llegan a primera hora y hacen un primer contacto, hacen algunos juegos y luego a media mañana van a la pisicna y hacen un desayuno", ha asegurado que "están fuera un buen rato, sobre todo las primeras horas de la mañana, las que permite la climatología estar al exterior".

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha insistido en normalizar la actividad para los más pequeños, y asegura que se están tomando las medidas de protección sanitaria para crear un entorno seguro. "El practicar deporte con amigos y con amigas,y en estas instalaciones, sienta muy bien", ha indicado.

Por último, la alcaldesa ha recordado a los padres y a la ciudadanía la importancia de ser responsable para evitar posibles rebrotes. "En Ciudad Real no se debe relajar nadie. No podemos volver atrás. Nuestros niños no pueden volver a casa, y la economía de Ciudad Real no podría soportar lo que eso supondría", ha señalado.