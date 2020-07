La Diputación recupera la cultura con artistas de la tierra en cuarenta pueblos de la provincia

Cuarenta pueblos de la provincia se han sumado al proyecto "Vuelve la Cultura Ciudadrealmente Segura", una iniciativa que parte de la Diputación provincial con el objetivo de recuperar los conciertos, las actuaciones y el teatro a lo largo y ancho de nuestro territorio. Se trata de ofrecer a los artistas de la tierra la posibilidad de reencontrarse con el público después de cuatro meses muy difíciles y también de contribuir a la nueva normalidad con propuestas que hacen disfrutar al público tomando medidas efectivas en consonancia con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha presentado esta mañana la actividad, que se desarrollará principalmente los fines de semana del 16 al 26 de julio. Caballero, que ha afirmado que "la cultura" es fundamental para la vida, ha respondido con celeridad a las sugerencias que recogió en un encuentro telemático que mantuvo con los artistas de la tierra en pleno confinamiento. Entonces expresó su compromiso con todos ellos, de ahí que la oferta sea tan variada y diversa.

Caballero, que ha destacado la calidad artística del elenco movilizado, ha querido trasladar esta mañana un mensaje de que se puede disfrutar de la cultura en nuestros pueblos de manera segura, con espectáculos de gran calidad artística protagonizados por "nuestra gente". Ha precisado, no obstante, que entiende la preocupación de los ayuntamientos y que muchos de ellos hayan decidido no solicitar ninguna actuación, por lo que no ha descartado hacerlo extensivo a otros municipios en lo sucesivo. Ha recordado, no obstante, que con este tipo de acciones no sólo se ofrece una actividad cultural a los vecinos y vecinas y nuestros artistas se suben de nuevo al escenario, sino que también se revitalizan las economías locales.

La Diputación de Ciudad Real ha establecido una serie de normas básicas de obligado cumplimiento para contribuir a la seguridad de artistas y público. Así, la actividad se desarrollará en un recinto al aire libre, donde se pueda controlar el aforo y se deberá asegurar el cumplimiento de las indicaciones de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.

Además, todas las personas deberán permanecer sentadas, las sillas deberán ser limpiadas antes de realizar la actuación y a la entrada se facilitará gel hidroalcohólico a todas las personas. Asimismo, se aconseja el uso de mascarilla.

Por otro lado, los ayuntamientos han de contar con personal propio suficiente para poder realizar el control del aforo y no está permitido en el recinto donde se realice la actuación la instalación o funcionamiento de un bar ó cafetería.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha agradecido a Caballero, que ha estado acompañado por el vicepresidente David Triguero, el esfuerzo por recuperar la cultura en la capital y en la provincia. Sobre todo porque también supone promoción económica y turística. "La normalidad también llega con la cultura", ha dicho Zamora, quien ha comentado que también ofrece una forma de escapar del mal que ha causado la COVID-19 a la sociedad.

Zamora ha aprovechado la oportunidad para apelar a la responsabilidad con el objetivo de que se disfrute en la calle sin poner en peligro la salud y la de los demás.

Por su parte, el cantaor y guitarrista de flamenco Ricardo Fernández del Moral ha destacado el proyecto de la Diputación de Ciudad Real con la finalidad "de poner en marcha el tejido cultural". Ha añadido que después de estos meses difíciles, en los que los sanitarios se han ocupado de salvar vidas y de atender a los enfermos, ahora se necesita la cultural, "que es la medicina para el alma".

Fernández del Moral ha indicado que durante el confinamiento se han dedicado a componer y a preparar su reencuentro con el público, oportunidad que les brinda la institución provincial con medidas de seguridad, por lo que espera prudencia por parte de todos "porque esto no ha acabado y el virus sigue ahí".

La presentación del programa "Vuelve la Cultura Ciudadrealmente Segura" ha concluido con la actuación de un cuarteto de saxofón, de la cantante Eva María y del grupo de teatro "Narea" en la plaza de Cervantes de la capital.

ACTUACIONES

La iniciativa empezará en Abenójar, el próximo día 17 a las 22 horas, en el recinto ferial con Laura García, artista de la canción española. Después, en Alcázar de San Juan el día 18, tendrá lugar el baile regional de A. C D. Alcázar a las 22 horas en Plaza España. Más adelante, el 25 de julio será en Alamillo la actuación de Joao Filipe Ximenes de França, de la modalidad de pop-rock en la Plaza de Toros también a las 22 horas. En Alcolea de Calatravaactuará Corazón Oxidado en la Plaza de España a la misma hora y el día 17.

Asimismo, Aldea del Rey disfrutará de Laura García el sábado 25 de julio a las 22 horas, en la explanada Palacio de Claverías. Almadén, por su parte, acogerá a su banda de música el 16 a las 21,30 horas, será en la Plaza del Carmen. También, el Auditorio Municipal de Arenales de San Gregorio recibirá a María Rubí el 25 a las 22 horas. En cuanto a Calzada de Calatrava, llenará su Convento San Francisco de música clásica con Il Parnaso Musicale, el día 25 a las 22,30 horas.

Habrá además recitales como el de CELCIT España Teatro La Veleta, en Campo de Criptana, el día 18 de julio a las 19 horas en su Casa de Cultura. Por otro parte, Laura García empezará sus actuaciones en Castellar de Santiago, el jueves 16 a las 21,30 horas en el Corral de Comedia. La actuación de la capital provincial será el 24 de julio a las 22 horas en la Plaza de Santiago, y correrá a cargo de Joao Filipe Ximenes de França (Arnoia Esemble).

Corral de Calatrava tendrá a la A. C. Manchegos de Vientos, una agrupación de música clásica, el 17 de julio a las 22 horas en el Auditorio del Parque. Cózar, en su turno del 25 a las 20 horas, acogerá al grupo de teatro infantil Flauti Flauti en la Plaza del Cristo. Además, volverá una vez más Laura García a deleitar a la provincia, esta vez en Granátula el 19 de julio a las 22 horas en el Auditorio Municipal. Igualmente, la Banda de Agudo estará en el Parque Municipal de Guadalmez, el día 18 a las 22,30 horas. Por otro lado, el grupo de pop-rock Versión Beta hará presencia en Herencia para deleitar con su Música para la convivencia en la Plaza de España a las 22 horas de ese día 18.

Otra de las localidades que disfrutará de la vuelta de la cultura es La Solana, donde estará Orfeo Orquesta de Cámara en el Redondel Plaza de Toros, el 16 de julio a las 21,30 horas. En cuanto a Llanos del Caudillo, contará con el grupo de teatro Narea, en su Patio Manchego a las 21,30 horas del día 25. También Los Pozuelos tendrá a la banda A. M. Santa Rosa de Lima en el Patio Colegio Público Sta. Quiteria el 19 a las 22 horas.

Luciana es otro de los pueblos en los que estará Narea, esta vez con teatro para adultos en el Parque Municipal, el 17 de julio a las 22,30 horas. De la misma manera, Manzanares tendrá al artista flamenco Ricardo Fernández del Moral en la Plaza Mercado de Abastos el 25 a las 21,30 horas. Montiel, por su parte, cuenta con una actividad de teatro para adultos con el grupo Rompehielos, en el Recinto Ferial, el día 18 de julio a las 21 horas. Navalpino también gozará de flamenco a través de la A. C. de Danza Cristina Cañizares que estará en la Esplanada Del Granero, el 24 a las 22 horas.

El nuevo espacio cultural de Pedro Muñoz acogerá un cuenta-cuentos de Juan A. Fernández Villén el día 17 a las 22 horas. Así mismo, Porzuna se deleitará con la canción española de Carmen Macareno, en la Plaza Mayor, ese día a las 22,30 horas. La Puebla de Don Rodrigo tendrá en su Recinto Ferial otro cuenta-cuentos de Fernández Villén, el 25 de julio a las 22 horas también. YPuebla del Príncipe va a acoger la actuación teatral de Platea en su Auditorio Municipal, el viernes 17 a las 21,30 horas.

Puertollano no podía faltar en esta programación cultural y contará con Joao Filipe Ximenes de França en la Plaza de la Asunción, el día 22 de este mes a las 21 horas. La música clásica también pisará Ruidera, en su Iglesia Parroquial, de la mano de Dúo Belcorde, el 19 a las 23 horas. Igualmente, Socuéllamos dará la bienvenida a Ricardo Fernández del Moral, en el Auditorio Carmen Arias, ese mismo día a las 21,30 (aplazado). Este artista también estará en Terrinches el día 17 a esa misma hora, en el Auditorio Plaza de Toros.

La Plaza de la Villa de Torralba de Calatrava se llenará conA. C. Manchegos de Viento y Metal, el día 25 a las 22,30 horas. Las Bodegas A7, en Valdepeñas, tendrán a Corazón Oxidado el 18 a las 22 horas. Carmen Macareno y su canción española estarán en el Campo de Fútbol de Villahermosa, también el 18 a las 22,30. Y el narrador Juan A. Fernández Villén, con su cuenta-cuentos, no dejará pasar la ocasión de acudir a Villamanrique el sábado 25 a las 20,30 horas.

El citado grupo de teatro infantil, Narea, acudirá también a Villanueva de la Fuente el domingo 26 a las 21 horas; será en la Plaza del Centro de Juventud Nacho Fresnada. Por otro lado, Villanueva de los Infantes acogerá los bailes regionales de A. F. Cruz de Santiago en el Claustro de Santo Domingo el día 25 a las 21,30.

Por último, Villarrubia de los Ojos tendrá a María Rubí en el Auditorio Municipal, el viernes 24 a las 22,15 horas, y Villarta de San Juan a la Asociación Vientos de Copla en el Recinto los Arenales, el 25 a las 22,30.