La Diputación hace pública la convocatoria de publicaciones de la Biblioteca de Autores Manchegos

La Diputación de Ciudad Real, a través del Servicio de Cultura, ha hecho pública, un año más, la convocatoria de publicaciones de la Biblioteca de Autores Manchegos (BAM) 2020-2021, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo cultural de la provincia y seguir potenciando la obra de sus creadores literarios así como las investigaciones, trabajos y estudios sobre diferentes aspectos de la provincia.

Mediante esta convocatoria, a la que se puede concurrir hasta el próximo 16 de noviembre inclusive, se pretende continuar impulsando la labor editorial que lleva a cabo la Diputación. Por eso se procederá a la selección de textos con destino a su publicación en las tres colecciones que tiene la Biblioteca de Autores Manchegos (BAM): "Ojo de Pez",colección infantil-juvenil "Calipso" y "General", ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Por categorías en lo que respecta a la colección literaria "Ojo de Pez" podrán presentarse las obras de personas nacidas y residentes en la provincia de Ciudad Real que sean mayores de edad y aquellas que estén personalmente vinculadas a la misma; así como trabajos póstumos de autores que reúnan las condiciones de ser inéditos y estén escritos en lengua castellana y tema libre, en los géneros de poesía, narrativa (novela corta, cuentos y relatos) o teatro, que no hayan sido premiados fuera del ámbito de la Diputación de Ciudad Real.

En lo que concierne a la colección infantil-juvenil "Calipso" podrán presentarse todas las personas físicas nacidas en la provincia que sean mayores de edad y aquellas residentes o que estén vinculadas con la provincia por razones biográficas.

Se aceptarán, igualmente, obras póstumas de autores que reúnan las condiciones, con originales inéditos, escritos en lengua castellana y tema libre en los géneros de poesía y narrativa (cuentos, relatos) o teatro que no hayan sido premiados fuera del ámbito de la Diputación de Ciudad Real.

Los originales para esta colección pueden ir acompañados de ilustraciones, que serán valoradas por los editores independientemente del texto, de modo que la aprobación del mismo no conlleva automáticamente la aprobación de las ilustraciones ( Se puede consultar previamente con la BAM).

Finalmente, para la selección dentro de la Colección General podrá optar cualquier persona física que sea mayor de edad, con trabajos originales terminados y rigurosamente inéditos. Además no deben haber sido premiados en ningún certamen ajeno a la institución provincial.

Las obras no serán de carácter técnico y deberán referirse, preferentemente, al ámbito de la provincia de Ciudad Real o sus comarcas. De las bases se desprende, asimismo, que todos los contenidos estarán elaborados con carácter de divulgación científica, considerando que la Biblioteca de Autores Manchegos está dirigida a un gran número de lectores.No serán publicables, sin previa adaptación, los trabajos académicos tipo fin de grado, tesis doctoral, etc.

Se valorarán especialmente los temas de carácter generalista y provincial y sólo serán seleccionados los que se basan en materias relacionadas con la historia, geografía, historia del arte, etnografía y costumbres populares, cinematografía, biografía y naturaleza.

Todos los textos y materiales aprobados para la publicación en la BAM deberán adaptarse a las normas de edición y de estilo de las diferentes colecciones que pueden ser consultados en la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 28 de julio de 2020.