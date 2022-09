La Diputación hace posible la recuperación del Teatro de las Monjas para el pueblo de Villarrubia

El Teatro de las Monjas será recuperado para el pueblo de Villarrubia de los Ojos gracias a un anticipo que ha concedido la Diputación de Ciudad Real para la adquisición de este inmueble tan emblemático para los vecinos y vecinas de la localidad.

El presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, realizó el anuncio anoche, durante la inauguración de las fiestas que se celebran en honor a la Virgen de la Sierra.

Caballero hizo referencia a que hace meses recibió una petición por parte del alcalde de la localidad, Miguel Ángel Famoso, quien le trasladó la necesidad de darle uso alo que se conoce en el municipio como el Teatro de las Monjas con la ayuda de la institución provincial. Y la casualidad ha querido, porque afirmó que no estaba programado, que la asistencia del presidente de la Diputación a la inauguración de las fiestas haya coincidido con la firmade un anticipo de tesorería por valor de 220.000 euros que se pone a disposición del ayuntamiento para que el inmueble pase a ser de propiedad municipal.

El consistorio de Villarrubia de los Ojos pretende la recuperación del Teatro de las Monjas para ponerlo a disposición de los vecinos y vecinas del pueblo promoviendo la celebración de actividades culturales que tienen que ver con el teatro y la música, entre otras cosas. Se hace realidad así, en palabras de Caballero, un anhelo compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Villarrubia.

"Os adelanto que vais a poder contar con ayuda de la Diputación para recuperar el teatro, para que no pierda su esencia, para que se conserven los recuerdos, las emociones de esos niños que hemos sido todos y que habéis sido vosotros.Bien sentados en la butacas o dentro de la caja escénica, habéis vivido momentos felices y estoy convencido de que muy pronto ese teatro será una realidad", ha dicho Caballero antes de asegurar que no entiende la política de otra manera que no sea la toma de decisiones que contribuyan a ayudar y a hacer feliz a la gente.

"Desde las instituciones tenemos que trabajar para facilitar la vida a los demás", ha reiterado Caballero para anunciar, a continuación, que tiene previsto incluir en los próximos presupuestos el arreglo de la carretera que une Villarrubia de los Ojos con Daimiel. "Acabo de comprobar, viniendo a compartir con vosotros este momento, que la carretera necesita una mejora y vamos a intervenir para que esté en buenas condiciones", ha asegurado.

Durante su alocución el presidente de la Diputación de Ciudad Real, que ha estado acompañado por la diputada provincial Teresa Ortega, ha felicitado a las personas que, "con todo merecimiento", han sido homenajeadas en la inauguración de las fiestas, que este año han contado con el profesor de historia David García Urda como pregonero.