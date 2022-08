Detenido en Bolaños por matar a otro hombre en una pelea

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Bolaños de Calatrava después de que se produjera una pelea a las puertas de un local de copas, que acabó con la muerte de otro varón y un miembro de la seguridad del local con una herida de arma blanca.



Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, la pelea se produjo en torno a la una de la madrugada de este domingo en las inmediaciones del establecimiento 'Rincón Latino', donde el detenido trabaja como portero.



Al hombre que resultó muerto, según estas mismas fuentes, se le negó la entrada al local de copas al ir bebido, tras lo cual volvió al local y supuestamente agredió con un arma blanca al portero.



Después se produjo una pelea en la que el fallecido recibió un fuerte golpe en la cabeza que por lo que tuvo que ser trasladado en estado grave al Hospital General Universitario de la capital, donde falleció poco después como consecuencia del daño cerebral sufrido.



La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para aclarar los sucedido, mientras que el detenido se espera que pase a disposición judicial en las próximas horas.



El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, en un comunicado colgado en las redes sociales y consultado por Efe, ha informado sobre los hechos.



Según el Consistorio, el sábado se producía una agresión con arma blanca a un trabajador de un local de ocio y posteriormente esta agresión era replicada en una calle cercana provocando lesiones muy graves al primer agresor, "permaneciendo hasta el día de hoy en estado de muerte cerebral y falleciendo finalmente".



El local, ha explicado el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, tiene todos los permisos necesarios y medidas correctoras impuestas para autorizar y permitir su funcionamiento.



Desde el ayuntamiento de Bolaños han lamentado profundamente el incidente producido y las lesiones y el fallecimiento de uno de los agresores.



Asimismo, ha apuntado que la Policía Local fue avisada para que se personara en el lugar en donde se había encontrado a esta persona, en la calle Príncipe de Asturias.



Cuando recibieron el aviso los tres agentes de servicio se encontraban junto con una pareja de la Guardia Civil en un incidente producido en otra parte de la localidad.



La Guardia Civil no pudo ir a atender el incidente de la agresión porque fueron avisados, según testimonio de los agentes, de una pelea en la vecina ciudad de Almagro.



El Ayuntamiento ha recordado que a partir de las 14.00 horas de cada día y durante todo el fin de semana solo hay disponible una pareja de la Guardia Civil para hacer el servicio rutinario que debe atender a los municipios de Almagro, Bolaños, Calzada de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Granátula de Calatrava y Valenzuela de Calatrava.



Por ello, han señalado, es muy habitual que cuando se produce algún incidente relacionado con la seguridad ciudadana no haya disponible presencia inmediata de la Guardia Civil por encontrarse en alguno de los municipios relacionados anteriormente.



Por ello, corresponde a la Policía Local asistir como primera fuerza policial, a pesar de no tener competencias propias en esta materia que, como se ha dicho, corresponden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.



El Ayuntamiento ha asegurado que este pueblo cuenta con una realidad socioeconómica lo suficientemente compleja como para justificar que en la localidad deba haber agentes de manera permanente las 24 horas del día.



Y ha recordado que en febrero de 2021 el pleno del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava aprobó una moción solicitando esta demanda a la Subdelegación del Gobierno de España en Ciudad Real, que hasta ahora no ha sido atendida.