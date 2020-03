Desde la "zona cero" del coronavirus en Tomelloso, Francisco Navarro cuenta su lucha contra la enfermedad

Médicos y enfermeros, farmacéuticos, agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional o local, políticos... todos personas, todos igual de indefensos ante el coronavirus. Ningún colectivo es inmune a esta pandemia, ni siquiera el gremio de los periodistas.

Lo sabe bien Francisco Navarro, periodista en medios de comunicación como “La Voz de Tomelloso” o “Lanza Digital” a quienes muchos también conocerán por su prolongado y exitoso paso por concursos televisivos como “Saber y Ganar” de la 2 de TVE.

DE LA POLIVALENTE (UCI) A PLANTA

Él ha estado (y aún está) “en la zona 0” del coronavirus. Ingresado en el Hospital de Tomelloso desde el pasado 18 de marzo "con coronavirus y neumonía", el propio Francisco nos ha contado hoy en COPE que "afortunadamente, ya está un paso más cerca de estar en casa".

Francisco, que ha pasado por la UCI (que en Tomelloso denominan la polivalente) cuenta en su artículo que llegó "al Hospital con taquicardia, fiebre, tos vómitos, malestar y neumonía" tras "un día de órdago en cuanto a lo informativo", y después de haber estado unos días en casa con febrícula pero "sin tos ni otros síntomas".

"Tras el triaje, una aguerrida doctora me manda a la polivalente. La gente que me conoce y me quiere se sorprende de verme allí. Enseguida noto que hay al menos 30° en la zona. Me pasan al cuarto, me monitorizan y logro dormir una hora" continúa su relato.

En su artículo Francisco destaca el "estricto protocolo del personal" que "con disciplina militar desarrollan el programa, sin dudas, inexorablemente" y que "desde el primer momento todo son atenciones. En cuanto pulso el timbre hay un enfermero, enfermera o auxiliar, pendiente, con una sonrisa, preguntando por lo que me pasa, llamándome por mi nombre".

"Nos tratan con retrovirales del sida, nada menos, y con un inhalador que hace maravillas. Calmantes, antibióticos, suero, corticoides… Lo propio de una gripe desbocada" explica el periodista.

Francisco tuvo problemas con la saturación de oxígeno que poco a poco fue superando mientras fuera "seguía el combate" de esos profesionales sanitarios que "son unos verdaderos héroes" nos cuenta él mismo.

"Si la cosa sigue bien y no se complica, que siempre hay que tocar madera en las enfermedades, poco a poco, espero recibir el alta en unos días" explica Francisco esperanzado.

FUERZA DE VOLUNTAD, EMPEÑO Y GANAS DE VIVIR

"Me gustaría dar muchos ánimos a la gente que se encuentra mal" ha subrayado Francisco. "Es necesaria mucha fuerza de voluntad, mucho empeño y muchas ganas de vivir para salir de esto que al principio nos decían que era una gripe sobrevenida, y en realidad es más complicado".

Además de pedir encarecidamente a todos los ciudadanos "que hagan caso de las recomendaciones de las autoridades, siendo muy conveniente que nos quedáramos en casa" porque "sería de gran utilidad de cara a posibles casos".

Por último, pero no menos importante, Francisco ha querido agradecer infinitamente al personal sanitario "a todos, pero de forma especial lógicamente al del Hospital de Tomelloso,que es donde estoy" porque "se están dejando la vida por nosotros, por los enfermos, por las personas ingresadas".

"Ellos son los únicos que nos van a sacar de esta pesadilla en la que estamos metidos" concluía Francisco su relato en COPE.

Desde COPE Ciudad Real, deseamos una pronta recuperación a nuestro compañero.