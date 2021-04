"Cuando dejas un partido como Ciudadanos en manos de incompetentes lo normal es que desaparezca"

El expresidente del Grupo de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en Cope CLM y ha asegurado que su antiguo partido corre el riesgo de desaparecer por los "incompetentes" que están al frente.

Asimismo, Ruiz ha asegurado que el PP no ha intentado reclutarle para sus filas. "Lo que sí es cierto es que el PP tocaba concejales nuestros aquí en CLM. Paco Núñez es un señor que no trabaja en las Cortes de CLM".

Y sobre la posibilidad de recalar en el PSOE: "La gente tiene mucha imaginación. No quiero saber nada de la política. No me veo en el PSOE que es un partido con las mismas corruptelas que el PP".

Escucha la entrevista completa aquí.