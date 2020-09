CSIF apoya al equipo directivo dimitido del IES Juan D'Opazo de Daimiel

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su apoyo al equipo directivo del IES Juan D'Opazo de Daimiel (Ciudad Real), que ha presentado su dimisión tras no garantizarse las medidas de seguridad y de protección para prevenir el contagio de coronavirus.

El sindicato, en un comunicado de prensa remitido este lunes, ha considerado que la dimisión de este equipo directivo se trata de una "decisión valiente" tras "no haber conseguido los recursos materiales y humanos necesarios para esta acción y al obligar a los docentes a iniciar el curso de manera presencial.

CSIF ha calculado que de los 3.000 docentes anunciados se han contratado a 824, lo que impide la realización de desdobles en las clases con las ratios más altas y respetar de esta forma la distancia de seguridad de 1,5 metros, algo que -ha sostenido- no se cumplía en el Juan D'Opazo.

Además, la Central Sindical ha incidido en que la Consejería de Educación ha trasladado toda la responsabilidad de las acciones de seguridad a los equipos directivos y a los docentes, a través de la figura del 'coordinador COVID', en lugar de afrontar la incorporación de técnicos de prevención de riesgos laborales y de personal de enfermería escolar.

Ante el "goteo de casos de contagio" en las aulas de Castilla-La Mancha, CSIF ha animado a los equipos directivos a denunciar si no se puede garantizar la distancia de seguridad, si no se cuentan con equipos de protección individual, si no se cubren las sustituciones, si no se permiten desdobles cuando las ratios superan lo permitido o si el número de docentes es insuficiente.