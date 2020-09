CSIF anuncia movilizaciones si la Junta no refuerza el sistema sanitario de la región

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado movilizaciones si la Administración regional no soluciona de manera urgente "el colapso actual" que sufre la Atención Primaria en Castilla-La Mancha y "la que se ha padecido y se vuelve a padecer" en la Atención Especializada.

Los trabajadores del ámbito sanitario califican de "incompetente" la gestión de la pandemia en Castilla-La Mancha por parte de las autoridades políticas y sanitarias, tal y como expone la presidenta del Sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez, que recuerda que ha habido más de 3.000 profesionales contagiados, tal y como reconocía el Sescam en abril, y "con la mayor tasa de mortalidad de toda Europa", una gestión que "continúa mostrando unas graves deficiencias que siguen tensionando todos los ámbitos sanitarios".

CSIF subraya que hay "una enorme deficiencia" en el número de profesionales de los centros de salud, "con una sobrecarga de trabajo excepcional" con la realización de las pruebas PCR y la gestión de los casos de contagio en los centros educativos. "La misma problemática de falta de efectivos se produce en los centros hospitalarios, que han sufrido con toda su dureza la presión asistencial durante los momentos más duros de la crisis sanitaria y además sin los equipos de protección suficientes ni adecuados".

La solución pasa por una inversión definitiva ante lo que "ya es una flagrante falta de previsión de las autoridades políticas ante esta segunda ola, el coronavirus ha hecho saltar las costuras de un sistema sanitario que lleva muchos años en deterioro y más después de certificarse que Castilla-La Mancha ha sido la segunda comunidad con mayor recorte en los servicios públicos esenciales en los últimos diez años", asegura el sindicato en nota de prensa.

No en vano, CSIF incide en que a los profesionales del ámbito sanitario en otras comunidades se les ha reconocido el esfuerzo con días libres y compensación económica durante los meses de máximo trabajo, pero en Castilla-La Mancha el único gesto ha consistido en un correo general de agradecimiento por parte de Sanidad. Rodríguez señala que "no nos pueden aplaudir y darnos palmaditas en la espalda como si no hubiera pasado nada".

En un momento en el que la palabra congelación comienza a aparecer en el diccionario político, CSIF señala que siguen habiendo muchos derechos congelados en el Sescam, como la paralización de la carrera profesional desde 2010, y los que se han recuperado han llegado mediante acuerdos nacionales, como el de Mejora del Empleo Público de 2018 firmado por la Central Sindical, o mediante sentencias.

"La Junta de Comunidades no nos ha regalado nada a los empleados públicos, no se puede estrujar a los profesionales como lo están haciendo, la gente está muy cansada", por lo que "anunciamos movilizaciones si el Gobierno de Emiliano García-Page no actúa de manera urgente", concluye Rodríguez.