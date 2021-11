El Consejo Regulador de la DO Azafrán de La Mancha trabaja para evitar la venta fraudulenta de la especia

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Azafrán de La Mancha trabaja, entre otras cosas, para evitar la venta fraudulenta de esta especia. Ejemplo de ello es la venta del producto iraní como manchego.

Así lo ponía de manifiesto este miércoles Pedro Manuel Pérez Juan, gerente de la Denominación de Origen Azafrán de La Mancha, durante una visita guiada a dos terrenos de plantación ubicados en La Solana y Membrilla (Ciudad Real).

Según comentaba, el Consejo Regulador se dedica a promocionar la marca, elaborar el perfil químico de la especia, defenderla ante posibles fraudes, promocionar el conocimiento de la cultura del azafrán en Castilla-La Mancha, sus componentes históricos y etnográficos y estimular la investigación y desarrollo del producto.

Así, este año, analizará 350 muestras hasta 2022 y proporcionará el AND de las mismas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Nosotros no somos una certificadora sino un organismo de gestión que promociona la marca y de forma independiente, hay un organismo de control que realiza la certificación y comprobación de que productores y envasadoras cumplen las condiciones", explicaba Pérez Juan.

Sobre la Denominación de Origen, el gerente diferenciaba entre estar inscrito en la DO y que el productor esté interesado en el envasado que así lo certifica. "Una cosa es que el producto esté inscrito en la DO en el Consejo Regulador, y otra es que este año, ese productor quiera que su azafrán pueda salir al mercado con DO a través de un envasador".

En 2021, la DO tiene 16 envasadoras y 253 productores inscritos, de los cuales 213 han pedido que su producto tenga la posibilidad de salir a través del envasador certificado. "Los productores lo solicitan al Organismo de Control, que es independiente del Consejo Regulador y los productores", añadía.

Para este año, auguran una campaña con datos esperanzadores. "Otros años, la cifra de productores rondaba el 50 por ciento y en 2021 ronda el 85", explicaba.

Además, en esta temporada tienen más superficie que otros años, alrededor de 130 hectáreas actualmente a diferencia de las 120 del año pasado y se estima una producción neta de 600 kilos de azafrán deshidratado, unos 57.000 kilos de flor.

Actualmente, la zona de producción de la DOP Azafrán de La Mancha la conforman 335 municipios. El Azafrán se comercializa en hebra y envasado y nunca en cantidades mayores a 100 gramos netos.