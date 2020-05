El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real renuncia al cargo por motivos de salud

El único concejal que la formación política Vox tiene en el Ayuntamiento de Ciudad Real, José Antonio Ruiz-Valdepeñas, tal y como adelantó Cope Ciudad Real, ha renunciado a su cargo de concejal por motivos de salud.

Ruiz-Valdepeñas ha formalizado en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Ciudad Real, que comenzó el jueves por la tarde y ha finalizado en la madrugada de este viernes, su renuncia al acta de concejal, por lo que deja la actividad política de primera línea por cuestiones de salud.

A Ruiz-Valdepeñas, que estaba considerado un peso fuerte dentro de esta formación política, le sucederá el número tres de la candidatura de la formación en las pasadas elecciones, Luis Blázquez Valenzuela.

Blázquez Valenzuela, que llega al Ayuntamiento después de que también haya renunciado a ser concejal la persona que ocupaba el número 2 de la lista de Vox, tomará posesión de su acta una vez que la Junta Electoral Provincial lo confirme.

Ruiz Valdepeñas, momentos antes de concluir el pleno, se ha despedido asegurando que durante el tiempo que ha estado ostentando esta responsabilidad ha tratado de trabajar como "un vecino más" por el Ayuntamiento de su ciudad.

"He hecho lo que he podido, no sé si será mucho o poco", ha afirmado Ruiz Valdepeñas, que ha considerado que los vecinos que votaron a Vox en las últimas elecciones municipales "merecen" que su representante en el Ayuntamiento "esté al cien por cien y lo más ético es dejar paso a alguien que pueda hacerlo".

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, le ha deseado "lo mejor" y le ha agradecido su trabajo por la ciudad.