Fallece el doctor Samir Assi Mouselli, médico de familia jubilado de La Solana, a los 71 años de edad

El Colegio de Médicos de Ciudad Real, a través de nota de prensa, "lamenta y muestra sus condolencias a la familia, amigos y compañeros" del Doctor Samir Assi Mouselli, médico de Atención Primaria en el Centro de Salud de La Solana hasta su jubilación, en 2015. Tenía 71 años.

El doctor Samir Assi es el tercer fallecido en la provincia de Ciudad Real por coronavirus, tras la doctora Sara Bravo López, de 28 años de edad, y el doctor Jesús Montarroso Martín, de 64 años.

Por ellos, y por los más de cuarenta médicos que han perdido la vida en esta batalla, el Colegio de Médicos ha decidido hacer ondear la bandera de España que luce en su balcón a media asta y con un crespón negro, “no como señal de pesimismo" han asegurado "sino como muestra de solidaridad con el dolor de nuestros conciudadanos, en particular con los sanitarios a los que dedicamos esta muestra de consideración y gratitud”.

DETRÁS DE LOS "FRÍOS NÚMERO" HAY PERSONAS CON NOMBRES Y APELLIDOS

En un artículo enviado ayer, el presidente del Colegio, José Molina, señalaba que "fue el trece de febrero cuando se confirmó el primer fallecimiento por Coronavirus en España. De eso ya han pasado dos meses y acumulamos la escalofriante cifra de 16.972 defunciones".

"Día a día los medios de comunicación nos bombardean con cifras y estadísticas; son fríos números que nos muestran la evolución de la pandemia y el tan deseado aplanamiento de la curva, pero detrás de todos esos guarismos están personas con nombres y apellidos, familias rotas, hombres y mujeres que han sufrido en su proximidad la virulencia y crueldad de esta enfermedad, una hospitalización en aislamiento sin el calor, apoyo y cercanía de los familiares y en los casos que culminan con la muerte del paciente sin haberlo podido acompañar y dar el último y definitivo adiós" continúa Molina.

"Ayer nos congratulábamos porque seguían en descenso las cifras de contagiados y de fallecidos. Hoy mismo han sufrido un nuevo repunte, pero repito son solo cifras, y además, no sabemos a ciencia cierta su grado de fiabilidad, pero no es el momento de polemizar con los números. Mientras haya un solo fallecimiento a causa del Coronavirus no podemos bajar la guardia y debemos mantener en la memoria a todos aquellos que su vida ha sido segada por el microorganismo".

"Somos solidarios y mostramos nuestro apoyo a los que trabajan en estos días, Sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos, Transportistas, etc., y a ellos dedicamos todas las jornadas un homenaje en forma de aplauso a las veinte horas" continúa el artículo "pero también debemos honrar a los que nos han dejado, así en reconocimiento a todos los fallecidos, el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real hará ondear la bandera de España que luce en su balcón a media asta y con un crespón negro, pero no como señal de pesimismo sino como muestra de solidaridad con el dolor de nuestros conciudadanos, en particular con los sanitarios y muy especialmente por los 40 compañeros que han perdido su vida en esta pandemia, a los que dedicamos esta muestra de consideración y gratitud".

"Nuestro pensamiento y condolencia estará con todos los fallecidos que permanecerán siempre en nuestra memoria, porque cada día que pasa y cada vida que se va por esta causa nos provoca un gran impacto emocional, tristeza y conmiseración, queremos con este sencillo homenaje silencioso acompañar y compartir el sufrimiento y la pena de tantas familias que han perdido a seres queridos" finaliza José Molina.