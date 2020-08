CLM valora recurrir la no ratificación de prohibir la salidas de residentes de centros sociosanitarios

Castilla-La Mancha está valorando recurrir la no ratificación de la prohibición de salidas de residentes de centros sociosanitarios, una medida encaminada a evitar el aumento de la transmisión del coronavirus y la afectación de personas especialmente vulnerables que no ha sido ratificada por la Justicia.

Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa el director general de Salud Pública, Juan Camacho, a preguntas de los periodistas sobre el auto dictado este lunes por un juzgado de Ciudad Real en el que no se ratifica la prohibición de salidas de residentes salvo por razones de “fuerza mayor”, así como el cierre cautelar de parques y jardines en la localidad de Membrilla.

Camacho ha afirmado que hay “una diferencia esencial” entre los autos relativos a Campo de Criptana y Alcázar de San Juan, por un lado, y el de Mebrilla, por otro.

Ha explicado que en los dos primeros no se ratifican medidas que ya han entrado en vigor porque están contenidas en el decreto 49/2020, como la prohibición de fumar en espacios públicos si no se mantiene una distancia de seguridad de dos metros, de manera que se ha modificado el documento de medidas del Ejecutivo castellanomanchego para que no contemple ésta, ya incluida en una normativa de rango superior.

Y ha añadido que, por otra parte, están las dos cuestiones comunes a todos los autos en su no ratificación, es decir, la no apertura de parques y jardines y la suspensión de salidas de personas que están en residencias de mayores.

"Desde el máximo respeto al poder judicial, nosotros sí estamos evaluando recurrir, al menos, la salida de residentes de centros", ha señalado Camacho, que ha considerado que el fin último de esta decisión no es paralizar y dificultar la vida social de estas localidades, sino evitar el aumento de la transmisión del virus y la afectación de personas especialmente vulnerables.

“No queremos, bajo ningún concepto, poner en mayor riesgo a las residencias y centros sociosanitarios” y, por ello, el director general de Salud Pública ha agregado que se está valorando “muy seriamente” recurrir esta no ratificación.