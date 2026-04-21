Claves de la regularización masiva en Ciudad Real: 4.000 personas, sin antecedentes y con apoyo social: "Cuidado con las estafas"

El proceso de regularización de personas inmigrantes ya está en marcha en la provincia de Ciudad Real. Según el subdelegado del Gobierno, David Broceño, el inicio se ha desarrollado con “total tranquilidad y con total normalidad”. El sistema de cita previa está funcionando correctamente, evitando aglomeraciones en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social.

Requisitos y alcance del proceso

Esta medida parte de una iniciativa legislativa popular que recogió 700.000 firmas y cuenta con el respaldo de sindicatos, empresarios y la Iglesia Católica. El objetivo es flexibilizar los requisitos del reglamento actual para regularizar a las personas que estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses.

Un requisito fundamental es la ausencia de antecedentes penales en los últimos cinco años, tanto en España como en su país de origen o en otros donde hayan residido. Broceño ha sido claro al respecto: “nos vamos a asegurar en todo caso de que las personas que están aquí no son delincuentes, que vienen aquí a colaborar, a trabajar, a sumar y ayudar”.

Nos vamos a asegurar en todo caso de que las personas que están aquí no son delincuentes" David Broceño Subdelegado del Gobierno

En la provincia de Ciudad Real, la Subdelegación del Gobierno ya gestiona más de 1.100 expedientes de arraigo. Con la nueva flexibilización de requisitos, se estima que el impacto podría alcanzar a unas 4.000 personas, aunque Broceño pide prudencia con las cifras. Este proceso no anula las solicitudes de arraigo anteriores.

Alerta ante posibles estafas

El subdelegado ha lanzado una advertencia sobre las estafas que están surgiendo aprovechando la vulnerabilidad de los solicitantes. Ha señalado que hay personas que intentan “vender citas”, a pesar de que estas son gratuitas y no hay problemas para conseguirlas. “Tenemos que desconfiar, en todo caso, de aquellas personas que nos vendan las citas, porque al final eso puede acabar en una estafa”, ha subrayado.

Tenemos que desconfiar, en todo caso, de aquellas personas que nos vendan las citas" David Broceño Subdelegado del Gobierno

La recomendación es acudir siempre a fuentes oficiales y desconfiar de quienes “te metan mucha prisa” o vendan documentos. Para ello, se ha habilitado la página web de regularización del Ministerio de Inclusión, el teléfono 060 y un registro de entidades colaboradoras para ofrecer información y apoyo.

La inmigración como motor económico

Frente a las críticas sobre un posible “efecto llamada”, Broceño ha defendido que la inmigración es necesaria para la economía española. Ha mencionado que organizaciones como FECIR o Asaja apoyan el proceso por la falta de mano de obra en sectores como el campo, el transporte, la construcción o el cuidado de personas.

El subdelegado ha insistido en que los inmigrantes “ya están aquí”, y que la principal vía de entrada es el aeropuerto de Barajas y no las pateras. El objetivo, ha dicho, es que trabajen en “condiciones dignas” y combatir los abusos laborales, una tarea en la que colabora la Inspección de Trabajo.