Ciudad Real volverá a tener Palacio del Carnaval después de 5 años sin instalarlo

Ciudad Real intentará recuperar su Carnaval, potenciando no sólo el Domingo de Piñata sino también el carnaval de calle, con la instalación de la Carpa en la explanada de la Puerta de Toledo de la capital desde el sábado día 22 y cuya entrada será libre hasta completas aforo.

Así lo ha dado a conocer la concejala de festejos, Eva Masías, quien ha desgranado la programación del Carnaval 2020, que comenzará con el pregón inaugural del día 22, que correrá a cargo del dúo cómico Las Virtudes.

Tras el pregón, tendrá lugar la proclamación de la Reina del Carnaval (un acto que también se recupera este año) y la actuación de dos chirigotas de la provincia: "Los Flamencos del Barranco" de Torralba de Calatrava y “La Bola de Cristal” de Puertollano; para finalizar ese primer día de Carnaval con el primero de los bailes, amenizado por la orquesta “La Clave”.

MURGAS, MAYORES Y NIÑOS

La programación de Carnaval continua el domingo 23, con el concurso local de Murgas y Comparsas en la Plaza Mayor, de 11 a 12 horas, tras el cual, los participantes desfilarán hacia la Carpa de Carnaval donde actuará la Chirigota “Vaya trola” de Puertollano y se entregarán los premios. A continuación habrá gachas y migas manchegas para todos los asistentes.

El martes 25 tendrá lugar el baile-merienda de Carnaval para las personas mayores en el Hotel Doña Carlota, cuyo acceso será con invitación que se recogerán a partir del día 18 en la Concejalía de Acción Social.

Esa noche del martes, tendrá lugar el Concurso de Drag Queen en la carpa del Carnaval, con un primer premio de 500 euros y trofeo, el segundo trofeo y suite y cena para dos personas en el Hotel Guadiana y el tercero trofeo y circuito de spa para dos personas en el Hotel Cumbria, seguido de un nuevo baile de Carnaval.

El miércoles 26, el propio Juan II de Castilla acompañará a los dolientes en el tradicional entierro de la sardina. En la Plaza Mayor comenzará el desfile con teatro de calle a cargo de la asociación “Humo de Colores”, hasta la Carpa del Carnaval donde se degustará una gran sardinada.

El jueves 27 habrá una fiesta de disfraces pensada especialmente para los universitarios a cargo de la Federación de Peñas “Alarcos” hasta las 3 de la madrugada.

La orquesta “Pasión” será la encargada el vienes 28 de amenizar el baile de Carnaval con concurso de máscaras para todo el público, y premios a la máscara más original y divertida en categoría libre o grupal.

Los más pequeños tendrán su espacio en la carpa el sábado 29 con una Fiesta Infantil de Carnaval a cargo de ACAI con dos pases: a las 12 horas para 1-7 años, y a las 18 horas para 8–12 años, a cago de la Concejalía de Juventud e Infancia. Tras ellos, a las 21 horas volverá a haber otro baile de carnaval a cargo del Grupo “Bolero”.

25.500 EUROS PARA EL DOMINGO DE PIÑATA

El día grande del carnaval ciudadrealeño volverá a ser el Domingo de Piñata. El día 1 de marzo, señalaba Eva Masías, "Ciudad Real volverá a acoger a miles de personas en el Gran Desfile del Concurso Nacional de Carrozas y Comparsas".

Desde las 9 horas se procederá a la concentración en las inmediaciones del Parque de Gasset, con un chocolate para los participantes, y a las 11 horas comenzará el desfile por el recorrido habitual: Puerta de Alarcos, c/ Alarcos, Plaza del Pilar, c/ Ramón y Cajal, c/ General Rey, c/ Palma, Avda. del Torreón, c/ Pozo Concejo y c/ Mata.

Los espectadores tendrán a disposición una plataforma de voto para elegir a la asociación o peña que más le guste de cualquiera de las categorías. El ganador del voto del Público recibirá un lote de productos de los comercios pertenecientes a la Asociación de Comercio de Ciudad Real.

Mientras el jurado delibera, desde las 15 horas habrá música y animación de DJs en la Carpa del Carnaval, donde este año se entregarán los premios de las diferentes categorías. Este año se ha incrementado la cuantía de los premios, con 25.500 euros en premios, y habrá 8 premios por categoría en lugar de los 9 que se otorgaban otros años.