Ciudad Real es la provincia española donde más se marca la X a favor de la Iglesia

La Diócesis de Ciudad Real sigue siendo la provincia con un mayor porcentaje de X a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta.

Así lo han dado a conocer el ecónomo de la diócesis, Jesús Álvarez y la encargada de la gestión administrativa, Isabel Oviedo. En concreto, un 52,58 % de los contribuyentes ciudadrealeños marcaron la casilla de la Iglesia en la Declaración de 2017 (hecha el pasado año 2018).

MÁS DE LA MITAD DE LOS CONTRIBUYENTES

Isabel Oviedo ha informado de que «las declaraciones a favor de la Iglesia han aumentado en 10 comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, que es la comunidad donde más se marca la casilla de la Iglesia con un 46,09%. Además Ciudad Real, como en años anteriores, es la provincia de España en la que más contribuyentes marcan la X de la Iglesia». Un 52,58 %, con un importe de 2.237.037 €, aunque con el criterio solidario de distribución de la Conferencia Episcopal, la diócesis recibirá 3.070.415 €.

DETRÁS DE LOS NÚMEROS HAY PERSONAS

A pesar de estos buenos datos, en la declaración de 2017 el 45% de los nuevos declarantes no marcaron ninguna casilla. Por ello, Jesús Álvarez ha animado a todos los ciudadanos a marcar las dos casillas de la Declaración, ya que "es evidente que, al marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, como la de Otros Fines de Interés Social, los ciudadanos tomamos el protagonismo para decidir dónde va una pequeña parte de nuestros impuestos". Además, subrayaba, "al marcar las dos casillas el porcentaje no se divide, sino que se suma, y que no se paga más ni supone ni que Hacienda nos devuelva menos dinero que el que nos corresponda".

Tanto Álvarez como Oviedo han subrayado que "detrás de cada número hay personas, hay acompañamiento y una labor de entrega que redunda en beneficio de toda la sociedad". La Iglesia de Ciudad Real dedicará el dinero al desarrollo de las Actividades Pastorales, a la retribución del personal y del clero diocesanos, a actividades Asistenciales, a centros de formación, a la ayuda a la Iglesia Nacional e Internacional y al mantenimiento y rehabilitación de templos y edificios.

Aun así, el dinero de la Declaración solo supone un 17,06 % del total de los ingresos de la diócesis, que recibe el resto del dinero también por la elección voluntaria de los cristianos y aquellos que valoran la labor eclesial.

PROYECTOS MISIONEROS

Este año, desde la Diócesis se ha querido destacar la labor de los misioneros de nuestro Iglesia de Ciudad Real que, de manera directo o indirecta, reciben dinero de la X de la Iglesia. En concreto, son 79 los misioneros de la diócesis que están por todo el mundo: 5 sacerdotes diocesanos, 23 religiosos, 45 religiosas y 6 laicos.

Además, desde la Diócesis de Ciudad Real se apoyan proyecto en 13 países: 7 proyectos en América, 5 en África y 1 en Asia.