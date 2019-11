Ciudad Real le planta cara a la violencia de género

La escalinata de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real ha acogido el acto institucional del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Numerosas autoridades civiles y representantes de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil, han asistido a este acto en el que además de música y el visionado de dos vídeos sobre los protocolos de actuación de la Policía Nacional ante casos de Violencia de Género y el mensaje de empoderamiento hacia las víctimas de violencia de género, se ha leído un Manifiesto conmemorativo por parte de la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación de Gobierno, María Ángeles Pérez, y del jefe de Extranjería, José Fuentes.

CASI 3.000 DENUNCIAS

Al término del acto, en el que se ha recordado a las 51 mujeres asesinadas en lo que llegamos de años a manos de sus maltratadores (52 al término de este día, al conocerse hoy mismo un nuevo asesinato por violencia machista en Tenerife) la Subdelegada del Gobierno en la provincia, Mª Ángeles Herreros, ha destacado "la importancia de la educación para erradicar la violencia".

"De enero a junio" ha subrayado Herreros, "se han presentado 2.873 denuncias por violencia de género, por parte de mujeres que han sufrido en carne propia el dolor, el odio y la sinrazón de sus parejas, únicamente porque son mujeres”. La Fiscalía, ha recalcado, "reconoce que menos del 0,01% de las denuncias que se presentan son falsas”.

NO QUEREMOS MANADAS, SINO UN EJÉRCITO DE HOMBRES SENSIBLES CON ESTA REALIDAD

"La sociedad y en particular las mujeres" afirmaba la subdelegada “necesitamos la complicidad de la otra mitad, necesitamos hombres comprometidos en este proceso de transformación, que nos acompañéis cuando alzamos la voz”.

“Necesitamos que os mostréis intolerantes ante cualquier tipo de violencia que se ejerza contra la mujer. No queremos manadas, queremos un ejército de hombres sensibles a esta cruda realidad, dispuestos a decir que no es no y que ni una mujer más muerta, ni una menos entre nosotras” recalcaba Herreros.